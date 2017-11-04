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    Haberler >Gündem>Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı

    Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı

    DHA
    04.11.2017 - 08:44 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendiği ve bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depolarının imha edildiği belirtildi.

    TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, 03 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı icra edilmiş; bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzii ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" denildi.

    Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

    Etiketler: Kuzey Irak , PKK kampları , son dakika
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