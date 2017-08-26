Kuzey Irak'ta referandum savaş nedeni olmaz

YANLIŞTAN DÖNMELİLER

“Irak merkezi yönetimi istemiyor, İran, Türkiye istemiyor. ABD ‘İstemiyoruz’ diyor. Avrupa ülkeleri ‘Zamansız’ diyor. Bunları dikkate aldığımızda bu konuda Kuzey Irak yönetiminin ısrar etmesinin bir anlamı yok. Üstelik bölgedeki grupların kendi aralarında da tam görüş birliği yok. Neresinden bakarsanız bakın referandum kararı yanlıştır. Nasıl geçmişte Kerkük’te oldu bitti yapıldıysa bundan sonrası da benzer bir sıkıntıyı yaşatabilir. Dolayısıyla ne bölgeye ne kendilerine hiçbir fayda getirmeyecek bu yanlış yoldan dönmeleri gerekir.



(‘IKBY Lideri Mesud Barzani bu cesareti nereden alıyor?’ sorusuna karşılık) Irak merkezi yönetimiyle Kuzey Irak bölgesel yönetimi arasında ilişkiler istenildiği gibi gitmiyor. Irak Körfez Savaşı’ndan sonra Amerika orada anayasa yaptı bunlara özerklik verdi. Ama sonraki süreçte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile Bağdat yönetimi arasında güven tam anlamıyla tesis edilemedi. Karşılıklı suçlamalar var, ‘Merkezi bütçeden verilmesi gerekenleri alamıyoruz, mağdur oluyoruz’ diyor Kuzey Iraklılar. Onlar da diyor ki, ‘Bizim bilgimiz dışında petrol satıyorlar’. Karşılıklı fikir ayrılıkları azalmadı, arttı.



(‘Türkiye bu adımı savaş sebebi sayar mı?’ sorusu üzerine de) Savaş devlet ile devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada Irak’ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş nedeni olmaz.



ATLETTE ATLETİK

(CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Tutuklanabilirim’ sözleri) İstihareye mi yatmış, neye istinaden söylüyor? Gündemde kalmak için çıkarıyor. Atlet işinde de atletik olduğunu gördük. Adaleti de iyice ucuzlattık, adaletle atletin ne ilgisi var?”



16 NİSAN RUHUNA UYGUN DEĞİŞİKLİK

(MİT'in Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması) “Bundan böyle MİT Müsteşarı’yla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Dolayısıyla 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda zaten yeni sistemde MİT Müsteşarlığı, diğer kurumlar Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Dolayısıyla yapılan bu değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Bu meseleyi ‘Başbakana güvensizlik’ vesaire gibi bir yorum, değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur. Bizim Cumhurbaşkanımızla, kurumlarımızla herhangi bir sıkıntımız yok, gayet uyumlu bir şekilde çalışıyoruz.



Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olması demek Başbakanlık’la, hükümetle ilişkilerinin yok olması anlamına gelmiyor. Faaliyetleri bakımından aynen eskiden olduğu gibi her türlü istihbari faaliyeti hükümete rapor etmekle memur. Bu değişiklik sadece MİT Müsteşarı’nın atanmasıyla görevden alınmasıyla ilgili hususları kapsıyor.



(MİT Müsteşarı’nın tanıklığına başvurulmasının Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlanması) Bir değişiklik yaparsanız, o değişiklikle ilgili diğer hususlar da otomatik olarak aynı şekilde gerçekleşmiş olur. Özel bir nedeni yok.



(MİT’in yapısında değişiklik, istihbaratın tek elde toplanmasıyla ilgili yeni düzenlemeler gelecek mi?) Bahsettiğiniz konuların birçoğu var. İstihbaratın daha derli toplu koordinasyonu, gerek iç gerekse dış istihbarat veya kurumlardaki personel istihbaratı gibi konular bu değişiklikte kapsamlı şekilde yer aldı.”