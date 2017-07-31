MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe

    Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe

    DHA
    31 Temmuz 2017 - 09:29Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 09:57

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Hava harekatında 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposu ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “30 Temmuz 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposu imha edilmiş, ilk belirlemeler ışığında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirilmiştir.

    Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

    Etiketler: PKK , kuzey ırak , hava harekatı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri