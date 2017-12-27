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    Kuzey Irak'ta 'kraliçe' krizi

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Kuzey Irak'ta yaşanan krizler nedeniyle 2017 yılının güzellik kraliçesi seçilemedi...

    Barzani'ye yakın Rudaw haber portalının aktardığına göre, Turizm Kurulu Müdürü Sirwan Tofiq, 2017 yılı için güzellik kraliçesi seçimi yapılması zamanının geçtiğini, sebebinin de yaşanan üç kriz olduğunu söyledi.

    Sirwan Tofiq, “Kürdistan’ın şu an bir güzellik kraliçesi yok ve yarışma için süre uzatılmayacak” dedi.

    Yarışma için gerekli hazırlıkların yapıldığını, birkaç adayın başvuruda bile bulunduğunu belirten Tofiq, krizler nedeniyle bu yıl yapılamayan yarışmanın, 2018’de yapılabileceğini kaydetti.

    Geçtiğimiz yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada kraliçe tacını Jalya Sirwan takmıştı. Yarışma, Babylon şirketi tarafından, Turizm Kurulu’nun gözleminde yapılmıştı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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