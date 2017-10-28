Kuzey Irak'ta bayrak diktiler

Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren Türk askeri, teröristlerin sızdığı nokta olan Kokozer Dağı'na Türk bayrağı dikti.

Güneş Operasyonu'ndan 9 yıl sonra ilk kez Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, 16 Ekim'den bu yana önemli operasyonlara imza attı. Çok sayıda örgüt elemanını etkisiz hale getiren komandolar, teröristlerin sızma yaptığı nokta olan Kokozer Dağı'nda hakimiyet sağladı.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Kokozer Dağı'na Türk bayrağı diken askerlerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.