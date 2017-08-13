Kuzey Irak'ta ABD'ye şok: 2 asker öldü, 5'i yaralandı

ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Irak’ta askeri operasyonlara katılan iki ABD askeri öldü, beş asker de yaralandı. Olayın "düşmanla temastan kaynaklanmadığını" söyleyen ABD Merkez Komuta açıklamasında, olayla ilgili açık bilgi verilmedi ve askerlerin kimlikleri belirtilmedi.

Irak’ta IŞİD’e karşı mücadele eden ABD güçlerinin komutanı olan General Stephen Townsend, "Koalisyon olarak, bu kahramanların ailelerine, dostlarına ve ekip arkadaşlarına başsağlığı dileklerini yolluyoruz," dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.