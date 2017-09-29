Kuzey Irak’a uçuş yasağı başlıyor

25 Eylül’de yapılan tek taraflı bağımsızlık referandumunun ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yönelik yaptırımlar hayata geçmeye başlıyor. Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Talar Fakir, Irak merkezi hükümetinin kararı doğrultusunda Erbil’den ve Erbil’e tüm uluslararası uçuşların duracağını açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bugün 18.00’den itibaren Türkiye ile Erbil ve Süleymaniye arasında karşılıklı uçuşların askıya alınacağını hatırlatarak, bu saatten önce Irak Kürt Bölgesi’nde kalmaları zorunlu olmayan Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmasının faydalı olacağını duyurdu. Açıklamada yasağın Irak Havayolları’nin iç seferlerini kapsamadığı da belirtildi.

ERBİL’DE YOĞUNLUK

Erbil Havalimanı Müdürü Talar Fakir, A.A.’ya yaptığı açıklamada, havayolu şirketlerinin serbest hareket etmesinin söz konusu olmadığını, dolayısıyla Bağdat’ın talimatına uyacaklarını ifade etti. Erbil’den günde yaklaşık 5 bin kişinin 60 seferle yurtdışına seyahat ettiğini belirten Faik, endişe içindeki vatandaşların yasağın başlayacağı saatten önce Irak’ı terk etmek istediğini dile getirdi. Faik, havalimanının Erbil yönetimi için ciddi bir gelir kaynağı olduğuna da dikkati çekerek, “Kargo bölümü dahil olmak üzere tüm uçuşların iptal edilmesi halinde günlük zararımız 350 bin doları bulur” dedi.

IKBY Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Ümit Muhammed Salih ise sorunu aşabilmek için Bağdat’a yasalarda öngörüldüğü gibi iki havalimanında gözlemci bulundurmasını teklif ettiklerini söyledi. Süleymaniye ve Erbil Havalimanlarını IKBY için ‘iyi bir gelir kaynağı’ olarak niteleyen Salih, bakanlık verilerine göre havalimanlarından aylık ortalama 3.5 milyon dolar gelir elde edildiği bilgisini verdi. IKBY’deki yabancı ziyaretçiler, son gelişmelerin ardından seyahat programlarını değiştirmeye başladı. Dün Erbil havalimanındaki yoğunluk dikkat çekti.

Kürt Bölgesi Bakanlar Kurulu, Bağdat hükümeti ve parlamentosunun Erbil’e karşı aldığı tüm kararları, “Kürdistan halkına yönelik toplu cezalandırma” olarak nitelendirerek, reddetti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, sorunların çözümü için merkezi hükümetle masaya oturmaya hazır olduğunu yineleyen bölgesel yönetim, uçuş yasaklarının yasadışı ve anayasaya aykırı olduğunu savundu.

BARZANİ’YE KARŞI PETROL İŞBİRLİĞİ

Irak Başbakanlık makamından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ham petrol ihracatında yalnızca Irak hükümetini muhatap almayı kabul ettiği bildirildi. Açıklamada, Başbakan Yıldırım ile Irak Başbakanı İbadi arasında önceki gün yapılan telefon görüşmesine yer verilerek “Başbakan Yıldırım Irak hükümetinin aldığı ya da alacağı bütün kararlara ülkesinin desteğini teyit etti” dendi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Yıldırım’ın İbadi ile bir araya geleceğini ve Irak ile olan bütün ilişkileri merkezi hükümet üzerinden yürütme kararı alındığını söyledi. Öte yandan, Rusya’nın en büyük petrol şirketi Gazprom Neft, Kürt bölgesi ile enerji ve petrol sektöründe bazı projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Rudaw’ın haberine göre; Gazprom Neft yetkilileri, yeni petrol blokları için müzakerelere başladıklarını açıkladı.