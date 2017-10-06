Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Kuzey Irak'a hava harekatı... İmha edildi

    Kuzey Irak'a hava harekatı... İmha edildi

    AA
    06.10.2017 - 09:00 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlara devam ediliyor.
    TSK tarafından dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine ve Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalına hava harekatı gerçekleştirildi.

    Kandil bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan barınaklar imha edildi.

    Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Etiketler: Kuzey Irak , hava harekatı , PKK kampları
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri