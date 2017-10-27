Kuyumu kazanlar çok oldu!

Burcu Esmersoy’dan samimi itiraf! Önceki akşam ‘Stalk’ adlı mekânın açılışında ortaya çıkan Esmersoy, vücudunda bulunan dövmelerinin anlamlarını açıklarken kuyusunu kazmak isteyenlerin olduğunu ima etti. Bugünlerde Berk Suyabatmaz ile mutlu bir birlikteliği olan mankenin eski aşkının adının yazılı olduğu dövmeyi Japon balığı dövmesiyle kapattırdığı söylenmişti. Sunucu orada Farsça ‘Dünya’ yazdığını söylerken ensesindeki ejderha resminin manasından bahsetti.









SÖZLER ASLIŞAH’A MI?

‘Arkamda da gözüm var, beni vurmayın’ anlamını taşıdığını söyleyen manken, bu isimlerin kim olduğu sorulması üzerine “Kuyumuzu kazmaya çalışanlar oldu ama biz de önlemimizi aldık” diye yanıtladı. Esmersoy’un bu sözleri yakın zamanda aralarında soğuk rüzgârlar esen Aslışah Alkoçlar için sarf ettiği söylendi.

EJDERHA DÖVMESİ

Geçmişte aynı yerde kurukafa dövmesi olan Esmersoy, onu kapatmak için ejderha dövmesi yaptırmıştı. O dönem ‘Genç kızlık ruhu’ açıklaması yapan Esmersoy, günler sonrası dövmesinin manasını açıkladı. Sunucu, ‘Arkamda gözüm var, beni vurmayın’ diyerek kimleri kastettiği merak konusu oldu.