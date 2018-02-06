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    Kuyumcuya sahte bilezik satan genç kız yakalandı

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    06.02.2018 - 16:30 | Son Güncelleme:

    Antalya'da kuyumcu dükkanına giren Ö.G. (25), 35 gram ağırlığındaki sahte bileziği 4 bin 300 liraya sattı. Dolandırıldığını anlayan kuyumcu Murat Yıldırım’ın şikayeti üzerine Ö.G. yakalanıp, gözaltına alındı.

    Olay, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Murat Yıldırım’ın kuyumcu dükknına gelen Ö.G., "Nişanlımdan ayrıldım, o yüzden bileziğimi satmak istiyorum" dedi. Yıldırım, bileziği alarak inceledi. Yıldırım, 35 gram ağırlığındaki bilezik için Ö.G.’ye 4 bin 300 lira ödedi. Parayı alan Ö.G., ardından ayrıldı.

    Bir süre sonra bileziği satmak için toptancıya götüren Yıldırım, toptancının altının sahte olduğunu söylemesiyle şoke oldu. Yıldırım’ın durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis, kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ö.G’nin pazarlık esnasında saklamak amacıyla sürekli yüzünü siler gibi yaptığı görüntülere yansıdı.

    Yapılan araştırma sonucunda bileziği satan Ö.G., kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan Ö.G., adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: ANTALYA , Kuyumcu , Sahte altın , son dakika
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