Kuyumcuda soygun dehşeti... Sürükleyerek kaçırdılar!

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bulunan Refik Çetinkaya’ya ait Çetinkaya Dilan Kuyumcusu’nda meydana geldi. Üzerlerinde sarı yağmurluk bulunan kimliği belirsiz 4 kişi, 33 EET 74 plakalı beyaz otomobil ile işyerinin bulunduğu caddeye geldi.

Elinde kalaşnikof silah bulunan 1 zanlı ile pompalı tüfek olan diğer zanlı dışarıda beklerken, elinde tabanca bulunan ve silahsız olan diğer 2’si de kuyumcuya girdi. Tabancalı zanlı, silah doğrulttuğu işyeri sahibinden, vitrindeki altınları, elinde torba olan arkadaşına vermesini istedi. Bu sırada, tabancasını çeken kuyumcu Refik Çetinkaya, zanlılardan birini vurarak yaraladı.

Paniğe kapılan soyguncular da ateş açarak kuyumcu Refik Çetinkaya’yı vurdu. İşyeri bir anda savaş alanına dönerken, kapı önünde bekleyen silahlı zanlılar ise vitrine rastgele ateş açtı. İşyerinin camlarında 7 kurşun girişi saptanırken, yaralı arkadaşlarını yanlarına alan sarı yağmurluklu soygun girişimcileri, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

Kuyumcu Refik Çetinkaya ise çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetinkaya’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

PLAKA ÇALINTI ÇIKTI

Mersin’de meydana gelen kanlı kuyumcu soygun girişiminden sonra kaçan 1’i yaralı 4 zanlının yakalanması için polis alarma geçti. Zanlıların yaralı arkadaşlarını araca bindirip çevreden uzaklaşmaları ise yakında bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kenttin tüm giriş ve çıkışları ise kontrol altına alınırken, soygunda kullanılan otomobilin üzerindeki 33 EET 74 plakanın da çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.