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    Kuyumcuda soygun dehşeti... Sürükleyerek kaçırdılar!

    DHA
    14.09.2017 - 12:45 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 13:46

    MERSİN kente merkezindeki bir kuyumcuyu soymak isteyen silahlı 4 kişi, kendilerine direnen iş yeri sahibini vurdu. Hafif yaralanan kuyumcu, hastanede tedavi altına alınırken, üzerilerinde sarı yağmurluk bulunan 1’i yaralı 4 soygun girişimcisi ise hiçbir şey çalamadan geldikleri araca binerek kaçtı. Olay sırasında soyguncuların yaralı arkadaşlarını da alarak kaçma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, soygun girişimcilerini yakalamak için alarma geçti.

    Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bulunan Refik Çetinkaya’ya ait Çetinkaya Dilan Kuyumcusu’nda meydana geldi. Üzerlerinde sarı yağmurluk bulunan kimliği belirsiz 4 kişi, 33 EET 74 plakalı beyaz otomobil ile işyerinin bulunduğu caddeye geldi.

    Kuyumcuda soygun dehşeti... Sürükleyerek kaçırdılar

    Elinde kalaşnikof silah bulunan 1 zanlı ile pompalı tüfek olan diğer zanlı dışarıda beklerken, elinde tabanca bulunan ve silahsız olan diğer 2’si de kuyumcuya girdi. Tabancalı zanlı, silah doğrulttuğu işyeri sahibinden, vitrindeki altınları, elinde torba olan arkadaşına vermesini istedi. Bu sırada, tabancasını çeken kuyumcu Refik Çetinkaya, zanlılardan birini vurarak yaraladı.

     

    Paniğe kapılan soyguncular da ateş açarak kuyumcu Refik Çetinkaya’yı vurdu. İşyeri bir anda savaş alanına dönerken, kapı önünde bekleyen silahlı zanlılar ise vitrine rastgele ateş açtı. İşyerinin camlarında 7 kurşun girişi saptanırken, yaralı arkadaşlarını yanlarına alan sarı yağmurluklu soygun girişimcileri, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

     

    Kuyumcuda soygun dehşeti... Sürükleyerek kaçırdılar

    Kuyumcu Refik Çetinkaya ise çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetinkaya’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

     

    Kuyumcuda soygun dehşeti... Sürükleyerek kaçırdılar

    PLAKA ÇALINTI ÇIKTI

    Mersin’de meydana gelen kanlı kuyumcu soygun girişiminden sonra kaçan 1’i yaralı 4 zanlının yakalanması için polis alarma geçti. Zanlıların yaralı arkadaşlarını araca bindirip çevreden uzaklaşmaları ise yakında bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Kenttin tüm giriş ve çıkışları ise kontrol altına alınırken, soygunda kullanılan otomobilin üzerindeki 33 EET 74 plakanın da çalıntı olduğu ortaya çıktı.

    Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

    Etiketler: kuyumcu soygunu , mersin , Refik Çetinkaya
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