Kuyumcu görünümlü kredi kartı tefecileri

Başkent’te, bazı kuyumcu dükkânlarında kredi kartı tefeciliği yapılıyor. Kuyumcu tabelası bulunan ve vitrinlerini altınların süslediği yerlerde kredi kartı aracılığıyla komisyon karşılığında nakit para satılıyor.

Kuyumcu ruhsatıyla açılan yerlerde vatandaşları ellerinde pos cihazı ve hesap makinesi bulunan şahıslar karşılıyor. Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar ile şahıslar arasındaki tek diyalog ise ihtiyaç duyulan paranın miktarı oluyor.

Vatandaş istediği parayı söyleyip kartını uzatıyor, şahıslar da hesap makinesiyle komisyonlarını hesaplayıp kendilerine uzatılan karttan faizli tutarı çekiyor ve karşılığında nakit para veriyor. 2-3 dakika süren yöntemle altın alışverişi yapılmış gibi gösteriliyor. Son dönemde sayıları hızla artan kredi kartı tefecilerinden kuyumcular da dert yanıyor. Konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, şunları söyledi:

MESLEĞİMİZİN İTİBARINI ZEDELİYORLAR

“Sektör olarak bundan muzdaribiz. Kamuoyunda kuyumcuların böyle kredi kartı tefecisi gibi lanse edilmesi bizi üzüyor. Mesleğimizin itibarını zedeliyorlar. Maalesef kuyumculuk sektörünün yasası yok. Yoldan geçen ‘kuyumcuyum’ diyor, tabelayı takıyor. Vergi Dairesi’ne dilekçeyi veriyor ve dükkânı açıyor. Sonra kuyumcuymuş gibi altın bile olmayan ürünleri vitrine koyuyor. Demo ürünlerin görüntüsü ve kuyumcu tabelası altında tefecilik yapıyor. Bu bize zarar veriyor. Kuyumculuk sektörümüzün bu kredi kartı tefecileriyle hiçbir ilişiği yok. Bununla ilgi Emniyet ve Maliye’nin zaman zaman çeşitli çalışmalar yaptığını duyuyoruz.



Oda Başkanı Çavuşculu, Hürriyet Dünyası'na konuştu.





9-12 TAKSİDE MOBİLYA SATAR GİBİ

Yani belki bizde de çürük elma vardır, yani neticede herkesi bilemeyiz ama varsa da sayıları 1-2’yi geçmez. Bunu yapan kişiler, kuyumculuk mesleğinin dışında. İşin özü bizde taksit sayısı en fazla 4 taksit. Ama bu tür yerlerde 9 ya da 12 taksitle veriyorlar bu paraları. Yani kuyumculuk sektörü dışında mobilya ve beyaz eşya gibi ürünlerin 9 ya da 12 taksitle satışını yapıyorlar. Pos cihazını seyyar olarak elinde gezdirerek, bu işi yapanlar var. Vatandaş da nakit paraya hemen ulaşabildiği için bu işe ses çıkarmıyor. Hatta biri alışırsa, başkalarını da götürüyor tavsiyeyle.”

YASAL DÜZENLEMEYLE STANDART GETİRİLMELİ

“Bunların önüne geçilmesi için bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması gerek. Biz ekonomide yeri olan bir sektörüz ama bir federasyonumuz dahi yok. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na taleplerimizi ulaştırdık. Şu haliyle eğitim almadan sadece Maliye’ye dilekçe vererek kuyumculuk yapmaya başlayabiliyorsunuz. Tabela takmakla olmuyor bu iş. Bunu açan hırsız mı, dolandırıcı mı, sabıkalı mı sorgulanmalı. Kötü niyetli insanlar için çok açık bir alan. Emniyet tabii ki bu iş takip ediyor ama bunun bir standardı olmalı. Kuyumculuk yapacak kişi Emniyet’ten, belediyeden ve derneklerden ortak izin alsın. Metrekare ve sermaye standardı getirilsin.”

TASARRUF İÇİN ALTINI SEÇİN

Öte yandan Çavuşculu, tasarruf etmek isteyen vatandaşlara da tavsiyede bulundu: “Tasarruf edecekler mutlaka tercihini altından yana kullanmalılar. Mesela çeyrek altın alsınlar her ay. Bir süre sonra bu birikir. Bunu yaparken dikkat etmeleri gereken aldıkları altının işlemeli olmamasına dikkat etmeleri. Yani mesela işlemeli bir küpe alıyorlar ama işçilik var o üründe; yüzde 30 kaybeder geri satarken. Aldıkları ürünün değerini koruması lazım bozdururken.”

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