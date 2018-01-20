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Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok! Akın akın gidiyorlar

İHA
20.01.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:

Sömestr tatilini il dışında geçirmek isteyeler İstanbul Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluklara neden oldu. Ankara AŞTİ de yoğunluktan nasibini alırken Palandöken'de kayak merkezleri doldu.

Sömestr tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce tatilci hava ulaşımına yönelince dün akşam Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk yaşandı.

Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok Akın akın gidiyorlar

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte seyahat için Atatürk Havalimanı’na gelen öğrenci ve aileler, yoğunluğa neden oldu.

Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok Akın akın gidiyorlar

Yolcuların bilet işlemlerini gerçekleştirdiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok Akın akın gidiyorlar

İlk ve ortaöğretim okullarıyla, üniversitelerin büyük çoğunluğunun 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) tatil yoğunluğu yaşanıyor.

Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok Akın akın gidiyorlar

Alanda güvenlik önlemlerinin de artırıldığı dikkat çekti.

Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok Akın akın gidiyorlar

Sömestr tatili nedeniyle memleketlerine dönen ya da aile ziyaretleri gerçekleştiren öğrenciler AŞTİ'de yoğunluğa neden olurken, günlük ortalama 80 bin yolcunun uğrak yeri olan AŞTİ'de tatil nedeniyle bu sayı 120 bine kadar çıkıyor.

Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok Akın akın gidiyorlar

Sömetr tatilini kar tatili yaparak geçirmek isteyenler ise soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde aldı.

Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok Akın akın gidiyorlar

Otellerin yarıyıl tatiliyle birlikte doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde özellikle küçük çocuklar kayak coşkusu yaşıyor.

Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok Akın akın gidiyorlar

Kar yağışı ve sise rağmen kayak pistini boş bırakmayan çocuklar ve aileleri kızak, kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkardı.

Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok Akın akın gidiyorlar

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde yarıyıl tatilini geçirmenin çok güzel olduğunu ifade eden çocuklar, “Burası kayak için çok ideal bir kayak merkezi. Neşeli oluyor burada kayak. Bu yüzden burada bulunmaktan mutluyuz” diye konuştu.

Kuyruklar oluştu, adım atılacak yer yok Akın akın gidiyorlar

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