Kuveyt’le 3 anlaşma

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Kuveyt’te resmi temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Cabir es Sabah tarafından Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı. Beyan Sarayı Devlet Konukevi’ne geçen ve burada Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzouq Al Ghanim’i kabul eden Erdoğan, sonrasında Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el Mübarek el Hamad es Sabah ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Beyan Sarayı’nda Erdoğan ve Şeyh Sabah’ın huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde üç konuda anlaşmaya varıldı. İki ülke arasında, ‘Spor Alanında İşbirliği Anlaşması’, ‘Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı’ ve ‘Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

İmzaların ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Cabir es Sabah tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Beyan Sarayı’ndaki öğle yemeği basına kapalı gerçekleştirildi. CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmet el Cabir es Sabah, Beyan Sarayı’ndaki yemeğin ardından Limak Holding’in üstlendiği inşaat alanına geçerek, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yeni terminalin temeli mayıs ayındaki Kuveyt ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah tarafından atılmıştı.