Kuveyt’le 3 anlaşma

İmzaların ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Cabir es Sabah tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Beyan Sarayı’ndaki öğle yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmet el Cabir es Sabah, Beyan Sarayı’ndaki yemeğin ardından Limak Holding’in üstlendiği inşaat alanına geçerek, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yeni terminalin temeli mayıs ayındaki Kuveyt ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah tarafından atılmıştı.