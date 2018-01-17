Kuveyt Türk çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

Kuveyt Türk Katılım Bankası 1989 yılında Özel Finans Kurumu statüsünde kurulmuştur. Özel Finans Kurumları'nın faaliyetleri, 1999 yılında Bankacılık Kanunu kapsamına girinceye kadar geçen süreçte bir yanda Bakanlar Kurulu Kararı, diğer yanda Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nın tebliğleri ile yürütülmüştür.

Seçkin ürün ve hizmet kompozisyonu çok sayıda finansal ürün ve hizmeti etkin bir biçimde müşterileriyle buluşturan Kuveyt Türk, ekonomiye katkı sağlamakta ve sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir.

Kuveyt Türk’ün temelleri, Kuveyt merkezli Kuwait Finance House’un 1989 yılında Türkiye pazarına girmesiyle atılmıştır. 1999 yılından itibaren diğer özel finans kurumlarıyla beraber 4389 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi olarak hizmet vermeye başlamış, 2006 yılında ise halen kullanmakta olduğu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk) adını almıştır.

Kuveyt Türk çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

Kuveyt Türk merkez binası, Büyükdere Cad. No: 129/1 34394 Esentepe / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Kuveyt Türk merkez şubesine 0212 354 11 11 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 354 12 12 faks numarasıyla erişebilirsiniz.