Kutusundan 4 fabrika çıktı

2002 yılında Antalya’da iki arkadaş tarafından oluklu mukavva ve kutu üretimi amacıyla kurulan Ankutsan, bugün dünyanın dev şirketlerine üretim yapıyor. Rüstem Kesgi ve Mustafa Çakal’ın kurduğu şirket, 4 fabrikada 180 bin metrekare kapalı alanda Pizza Hut ve Domino’s Pizza gibi uluslararası şirketlerin global tedarikçileri arasına girmeyi başardı. Antalya, Mersin, Ankara ve İstanbul’da fabrikaları bulunan Ankutsan’ın yeni hedefini açıklayan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rüstem Kesgi, “150 milyon Euro’luk yatırımla geri dönüşüm fabrikası kurmayı planlıyoruz” dedi. Kesgi, Ankutsan’ın kuruluşunu ve projelerini şöyle anlattı:

SIRADAKİ ÇERKEZKÖY

“2002 yılında kiralık bir atölyede kutu imalatı ile işe başladık. 2006 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikamıza taşındık. Bu tesise İstanbul, Mersin ve Ankara’daki modern fabrikalar da eklendi. İstihdam ve üretim kapasitemizi sürekli arttırdık ve Avrupa’dan ABD’ye, Asya’dan Uzak Doğu’ya ihracat yapmaya başladık. Bu yıl Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 milyon dolarlık yatırımla, ileri teknoloji makinelerle kurulan fabrikamızda yeni bir üretime geçtik. Çerkezköy’de yeni bir fabrika yatırımımız daha o da kısa sürede üretime geçecek. Bugün toplamda 180 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz.

YÜZDE 100 BÜYÜME

İlk ihracata İngiltere ile başladık. Bugün 20’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Ciromuzun önemli bir bölümü ihracattan geliyor. Bu yılsonu hedefimiz yüzde 100 büyüme. Bugün Türkiye’de market raflarında gördüğünüz pek çok ürünün tedarikçisi konumundayız. Bu büyümeyi elde ederken yabancı markalarla çalışmamız da çok önemli bir etken oldu. Pizza Hut ve Domino’s gibi uluslararası markaların da global tedarikçisi haline geldik. Bu markaların tüm dünyadaki pazarlarına ürün satabiliyoruz. Bir yandan bu yönde büyümeyi sürdürürken, bir diğer yandan da İsveç, Suudi Arabistan, Fransa, Avusturya gibi pazarlara girip bu pazarlarda büyümenin yollarını aradık. Amerika’da bir depo kurduk. Yabancı bir şirket satın alarak bu pazarlarda güçlenmek de projelerimiz arasında.”

AR-GE’YE YATIRIM YAPIYORUZ

TÜRKİYE’deki üreticilerin Ar-Ge konusunda önemli çalışmalara imza attığını da anlatan Rüstem Kesgi, şu bilgileri verdi: “Değişen trendlere ayak uydurmamız gerekiyor. Bugün Ar-Ge departmanımızda yaklaşık 25 kişi çalışıyor. 1 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Bugün sebze ve meyveleri taşımak için kullandığımız kutular üzerinde çalışma yapıyoruz. Mevcut kutular bu ürünleri 10 gün boyunca koruyabiliyor. Yeni çıkaracağımız ürün ile bu ürünlerin ömrünü 35 güne çıkarmayı planlıyoruz.”