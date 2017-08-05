'Kutup prensesi' 900 yıl sonra bulundu

The Siberian Times gazetesinin haberinfe, kadın mumyası Rusya'nın Salekhard bögesinde araştırma yapan bilim insanları tarafından bulundu.

Kadının, avcılık ve balıkçılık yaşamını sürdüren ve Pers medeniyetiyle bağlantısı bulunan bir gruba üye olduğu belirtildi. Daha önce kazı yapılan ve çok sayıda erkeğe ait kalıntıların bulunduğu bölgede bir kadına ait mumyanın keşfinin ilginç bir durum olarak değerlendirildiği aktarılıyor.

Bulunan kişinin, onlarca kalıntı arasındaki tek kadın olması, bunun o bölgede yaşana üst düzey bir kadın olduğuna işaret edebileceği ifade edildi. Kadının saçlarının, dişlerinin ve kirpiklerinin bozulmadan kalmasına karşın vüdudunun önemli oranda bozulduğu ifade edildi.

Rus arkeolog Alexander Gusev, bulunun kişinin bir kadın olmasının araştırmaları için çok önemli bir bulgu olduğunu ifade etti.