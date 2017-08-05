MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>'Kutup prensesi' 900 yıl sonra bulundu

    'Kutup prensesi' 900 yıl sonra bulundu

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 11:43Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 12:22

    Bilim insanları, Kutup dairesine yakın bir bölgede, yaklaşık 900 yıl önce mumyalanmış bir kadına ait kalıntılara ulaştı. 12'inci yüzyılda avcılıkla uğraşan bir medeniyetin üyesi olduğu aktarılan kadının, mumyalama yöntemi sayesinde saçlarının ve kirpiklerinin hâlâ sağlam bir şekilde durduğu görülüyor.

    The Siberian Times gazetesinin haberinfe, kadın mumyası Rusya'nın Salekhard bögesinde araştırma yapan bilim insanları tarafından bulundu. 

    Kadının, avcılık ve balıkçılık yaşamını sürdüren ve Pers medeniyetiyle bağlantısı bulunan bir gruba üye olduğu belirtildi. Daha önce kazı yapılan ve çok sayıda erkeğe ait kalıntıların bulunduğu bölgede bir kadına ait mumyanın keşfinin ilginç bir durum olarak değerlendirildiği aktarılıyor. 

    Kutup prensesi 900 yıl sonra bulundu

    Bulunan kişinin, onlarca kalıntı arasındaki tek kadın olması, bunun o bölgede yaşana üst düzey bir kadın olduğuna işaret edebileceği ifade edildi. Kadının saçlarının, dişlerinin ve kirpiklerinin bozulmadan kalmasına karşın vüdudunun önemli oranda bozulduğu ifade edildi. 

    Rus arkeolog Alexander Gusev, bulunun kişinin bir kadın olmasının araştırmaları için çok önemli bir bulgu olduğunu ifade etti.

    Etiketler: kutup , Prenses , rusya
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri