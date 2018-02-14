Kut'ül Amare nedir? Kut’ül Amare zaferinin önemi ne?

Kut'ül Amare kelime anlamı son zamanlarda merak konusu oldu. Osmanlı Ordusu'nun yaklaşık 14 bin İngiliz askerini kuşattığı ve büyük bir zafer elde ettiği Kut’ül Amare Zaferi günümüzde hâlen merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Kut'ül Amare hakkında ayrıntılı bilgiler.

KUT'ÜL AMARE NEDİR?



Kut'ül Ammare, Bağdat'ın güneyinde, 6500 civarında kişinin yaşadığı bir kasabaydı… General Charles Townshend komutasındaki İngiliz (Hint) Tümeni Bağdat'a ilerlemeye çalışırken 23 Kasım 1915'te Selman-ı Pak Muharebesi'ni kazanamayarak geri çekildi ve Kut kasabasına sığınmak zorunda kaldı. Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun komutanlığına atanan Mareşal Von Der Goltz'un emriyle Irak ve havalisi komutanı Albay(Miralay) Sakallı Nurettin Bey'in kuvvetleri 27 Aralık 1915'te Kut kasabasını kuşattı. Böylece 29 Nisan 1916'ya kadar sürecek Kut Kuşatması başlamış oldu…



İngilizler Kut'u kurtarmak için bir kaç kez General Aylmer ve General Gorringe komutasında hücuma geçtiyse de başaramayarak geri çekildi. İşte bu çatışmalardan 16 Ocak 1916'da Şeyh Saad muharebesinde geri çekilme emri veren 9. Kolordu Komutanı Sakallı Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcası Mirliva Halil Paşa getirildi!.. Yani daha sonra paşalığa yükselecek Sakallı Nurettin'in Kut'ül Ammare kuşatmasındaki varlığı yalnızca 19 gün sürmüştü! Bu tarihten 3 ay sonra 19 Nisan 1916'da Mareşal Von Goltz Bağdat'taki karargahında tifüsten ölünce yerine Halil Paşa getirildi. Yalnızca 10 gün sonra 29 Nisan 1916'da ise General Townshend, diğer 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er Kut'da yaşanan açlık nedeniyle Osmanlı kuvvetlerine teslim oldu. Halil Paşa 6. Ordu'ya yayınladığı mesajda şöyle demişti: -Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz. Kut'ül Amare'nin tarihi 19 Nisan 2016 tarihli Ümit Zileli'nin yazısından alınmıştır.



KUT’ÜL AMARE ZAFERİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKİCİ DETAYLAR



Kut’ül Amare Zaferinin askeri tarih açısından bir başka önemi de, bilinen ilk havadan ikmal denemesini İngiliz ordusunun Kut’taki birliklerini ikmal için 26 gün boyunca Dicle’deki Ora Üssü’nden 3 adet Short 184 tipi 225 beygirlik deniz uçakları ile bu kuşatma sırasında gerçekleştirmiş olmalarıdır. Halil Paşa Kut’ül Amare zaferine istinaden Kut soyadını almıştır.

KUT’ÜL AMARE’NİN BAYRAM OLARAK KUTLANMASI

Kût'ül-Amâre zaferi, sadece Türk ordusu içerisinde bayram olarak kutlanıyordu. 1952 yılında, Türkiye'nin Adnan Menderes iktidarı döneminde NATO'ya üye olmasının ardından bayramın kutlamasına son verildi.