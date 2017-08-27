Kutsal topraklara hızlı tren

SUUDİ Arabistan’da Müslümanların kutsal şehri Medine ve Mekke ile Cidde’yi birbirine bağlayacak hızlı tren, Cidde’nin kuzeyinde inşa edilen yapay şehir ‘Kral Abdülaziz Ekonomik Kenti’ni de Cidde üzerinden 3.75 kilometre uzunluğundaki bir hatla Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı İstasyonu’na bağlayacak.



Suudi Arabistan Demiryolu taşımacılığının en büyük projesi olan ve bütün istasyonları tamamlanan hat, bu yıl sonu kısmen açılıp, Mart 2018’de de tamamen hizmete girmiş olacak. İnşaatına 2009 yılında başlanan ve toplam 5 istasyondan oluşan elektrikli hızlı tren, saatte 300 kilometre hızla gidecek. Her yıl milyonlarca umreci ve hacı adayını ağırlayan Suudi Arabistan, söz konusu demiryolu hattıyla bundan böyle hacılara güvenli ve rahat bir ulaşım sağlamış olacak. Ayrıca hacıları canından bezdiren trafik tıkanıklığını da hafifletecek. Hızlı tren hattı, yılda umreci ve hacıların da aralarında bulunduğu üç milyon yolcu taşıyacak.



Mevcut sistemle İstanbul’dan akşam saatinde uçakla yola çıkan hacılar, iki saat sonra Cidde Havalimanı’na inmesine karşın, yasal prosedürler ve yoğun trafik yüzünden otellerine ancak ertesi gün öğle saatlerinde ulaşabiliyorlardı. Aynı şekilde Mekke ve Medine arasındaki çölde 10 saati aşkın bir yolculuk yapıyorlardı. Hızlı tren hayata geçtiğinde, hacılar Cidde’den Mekke’ye yarım saatte, Medine’den Mekke’ye ise 1.5 saatte ulaşmış olacak. Hicaz Demiryolu kapsamında 1908’de yapılan ilk tarihi istasyondan sonra Medine’deki ikinci istasyon da Türkler tarafından yapıldı.



Projenin, Medine ve Mekke istasyonlarının yapımını birçok projede imzası bulunan Türk şirketi Yapı Merkezi İnşaat ile Suudi Bin Ladin Grubu Konsorsiyumu üstlenmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şubatta, Medine’de Mescid-i Nebevi ziyaretinden sonra Medine İstasyonu’nu ziyaret edip, incelemelerde bulunmuş, projeyle ilgili Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu’ndan bilgi almıştı.