Kutluğ Ataman'ın tasarımı online platformda

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Departmanı, geçtiğimiz aylarda ABD-Meksika sınırı için prototip bir duvar tasarlamaları amacıyla, müteahhitlere çağrıda bulundu. Bu çağrıya karşı, Alberta College of Art + Design (ACAD)’na bağlı The Illingworth Kerr Gallery, #undoingwall projesini başlattı. Sınır kontrol duvarlarının anlamını değiştirmeyi amaçlayan proje için alternatif senaryolar üretmeye davet edilen dünya çapındaki sanatçılar arasında, uluslararası sanatçı Kutluğ Ataman da yer aldı.

#undoingwall sanatçılara; “Konu göç ve sığınma olduğunda, ayrımcılığa alternatif bir çözüm öneren ve "hoş karşılayan" bir duvar tasarlanabilir mi? Bu prototip duvar inşası, karşıt anlatıların yazıldığı ve direnişin gerçekleştiği bir alan haline gelebilir mi? Sistemi kendi içerisinden ve kendi kurallarıyla yerinden oynatabilir miyiz? Bir duvar, yeni bir tasarıyla bölünmeye karşı bir kanal olabilir mi? Kasıtlı olarak geçirgen olan ya da kendi amacına ters düşerek kendisini yıkan bir duvar düşünülebilir mi?” sorularını yöneltti.

“Wall” adlı eseriyle projeye katılan Kutluğ Ataman, tasarımında ABD-Meksika sınırı için tuz taşından bir duvar tasarladı. 3 farklı ekranda gösterilen eserde, sanatçının tuz taşından tasarladığı duvar zamanla eriyor ve eridikçe sınırda bir yara gibi iz bırakıyor. Ataman’ın hazırlık aşamasında Artı Eksi Sıfır Mimarlık Şirketi’nden Murat Çetin ile çalıştığı projede filmin montajı ise; WitchTV’de ücretsiz olarak izleyicilerle buluşan “Kutluğ Ataman” belgeselinin de yönetmeni olan Metin Çavuş’un imzasını taşıyor.

Geçtiğimiz ay Kanada’daki The Illingworth Kerr Gallery’de gerçekleşen, Lorenzo Fusi’nin küratörlüğünü üstlendiği ve Kutluğ Ataman’la birlikte Adrian Paci, Monica Bonvicini, Nedko Solakov, Richard Wilson, Tania Bruguera ve Raqs Media Collective’in de yer aldığı #ideasforawall başlıklı sergideki eserlerin tamamı, şimdi proje tüm sanatseverlerin ziyaretine açık. Artık dışarıdan projelerin katılımına da açık olan #undoingwall projesi için dileyen herkes, online platforma kendi eserini yükleyip burada sergileyebiliyor.