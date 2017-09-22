Kutlu Doğum'a yeni tarih

Kutlu Doğum Haftası’nın FETÖ’nün projesi olduğu tartışmaları gündeme gelmiş, eski Başkan Mehmet Görmez’in görevden ayrılması sürecine bunun etkisi olduğu iddiaları gündeme gelmişti.



Göreve yeni başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dün hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün muharrem ayının birinci günü olduğunu anımsattı. Bugünün Allah’ın son elçisi ve O’na inanan bir avuç müminin Mekke’den Medine’ye hicret edişinin de 1439’uncu yıldönümü olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: “Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına, bir hafta boyunca yurtiçinde ve yurtdışında, önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir. ”