Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Kutlu Doğum'a yeni tarih

    Kutlu Doğum'a yeni tarih

    ANKARA
    22.09.2017 - 00:07 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 00:07

    DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda, her yıl 14 Nisan haftasında başlayan Kutlu Doğum Haftası’nın, bundan sonra Mevlid Kandili ile aynı hafta kutlanacağı belirtildi.

    Kutlu Doğum Haftası’nın FETÖ’nün projesi olduğu tartışmaları gündeme gelmiş, eski Başkan Mehmet Görmez’in görevden ayrılması sürecine bunun etkisi olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

    Göreve yeni başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dün hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün muharrem ayının birinci günü olduğunu anımsattı. Bugünün Allah’ın son elçisi ve O’na inanan bir avuç müminin Mekke’den Medine’ye hicret edişinin de 1439’uncu yıldönümü olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: “Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına, bir hafta boyunca yurtiçinde ve yurtdışında, önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir. ”

    Etiketler: kutlu doğum haftası , diyanet işleri başkanlığı , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri