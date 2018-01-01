Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kutlamalarda gerginlik: Suriye bayrağı açılınca...

    Kutlamalarda gerginlik: Suriye bayrağı açılınca...

    İHA
    01.01.2018 - 01:08 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de yeni yıl kutlamalarında gerginlik yaşandı. Suriye bayrağı açmak isteyen mülteciler ile bir grup arasında tartışma çıktı.

    Önceki yıllarda olduğu gibi Eskişehir'de kutlamaların adresi İsmet İnönü Caddesi oldu. Burada toplanan kalabalık, şarkılarla yeni yıla girmeyi bekledi. Bu sırada bir grup tarafından Suriye bayrağının açılmak istenmesi üzerine, diğer bir grup duruma müdahale etti.

    Kutlamalarda gerginlik: Suriye bayrağı açılınca...

    Bayrağın açılması engellenirken, polis duruma müdahale etti.

    SLOGANLAR ATILDI

    Tarafları ayıran polis ekipleri, olayın büyümesini engelledi. Ardından bayrağın açılmak istendiği noktada bir kaç kişi kalabalığa hitap ederek, "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

    Kutlamalarda gerginlik: Suriye bayrağı açılınca...

    Yeni yıla girerken alandaki kalabalık 10'dan geriye doğru sayarken, hemen sonrasında İstiklal Marşı okundu. Sonrasında caddede bulunan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

    Etiketler: bayrak
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri