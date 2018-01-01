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    Kutlamalarda 23 kişi yaralandı, 2 kişi öldü

    BERLİN
    01.01.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:

    Almanya genelinde yılbaşı kutlamaları olaysız geçerken, Brandenburg Eyaleti'nde havai fişek 2 can aldı, farklı yerlerdeki kutlamalarda 23 kişi yaralandı.

    BRANDENBURG Eyaleti’nin Gusow Platkow kentinde 35 yaşındaki bir kişi, ateşlediği havai fişeğin vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetti. Potsdam kenti yakınlarında Kleinmachnow’da ise bir genç kendi yaptığı havai fişekle başından ağır yaralandı. 19 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
    Berlin polisi, Berlin’de sabah saat 07.00’a kadar 21 kişinin havai fişekten kaynakla yaralanmalar nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı. Açıklamada 5 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
    Thüringen Eyaleti’nde ise 14 yaşındaki bir genç kız, kalabalıkta kim tarafından atıldığı tespit edilemeyen bir havai fişekle gözünden yaralandı. Olayda 14 yaşındaki başka bir gencin daha yaralandığı belirtildi.

    Etiketler: ALMANYA , Yılbaşı , 2018 , kutlama , havai fişek
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