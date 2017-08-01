MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kutlamalar 15 Temmuz’u gölgelemesin

    Kutlamalar 15 Temmuz’u gölgelemesin

    Nuray BABACAN / ANKARA
    01 Ağustos 2017 - 22:43Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 22:43

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 16’ncı kuruluş yıldönümü hazırlıklarını yapan parti kurmaylarına, “Kısa süre önce 15 Temmuz şehitlerini andık, görkemli bir tören oldu. Kuruluş yıldönümü kutlamaları, 15 Temmuz’u gölgede bırakmasın” dedi. 6 bin kişinin katılımı planlanan törende partinin kuruluşundan bu yana görev alan tüm il, ilçe, belediye başkanları ile eski milletvekilleri ve bakanlar da bulunacak.

    Erdoğan’ın uyarısının ardından hazırlıkları yapan parti kurmayları, kutlamalarda halkın katılımının sağlanmasının dışında partinin 16 yıllık yolculuğunu anlatan üç program planladıklarını anlattılar. Bir fotoğraf sergisi açılacak. Bu sergide, partinin önemli dönüm noktalarını anlatan ilginç kareler olacak. İkinci sergide ise AK Parti hakkında yazılan tüm kitaplar ile partinin çıkardığı tüm yayınlar sergilenecek ve satışa sunulacak.

    Yıldönümü kutlamalarında yapılacak üçüncü faaliyet ise film gösterimi olacak. Filmde AK Parti’nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davası, MİT krizi ve 15 Temmuz’a kadar önemli olaylarla 16 yıllık tarihçesi anlatılacak. Bu süreçte yapılan yatırımlar, gerçekleştirilen projeler de filmin icraatların anlatıldığı bölümünü oluşturacak. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım konuşacak.

    Etiketler: gazetehaberleri , 15 temmuz , kutlama
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri