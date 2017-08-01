Kutlamalar 15 Temmuz’u gölgelemesin

Erdoğan’ın uyarısının ardından hazırlıkları yapan parti kurmayları, kutlamalarda halkın katılımının sağlanmasının dışında partinin 16 yıllık yolculuğunu anlatan üç program planladıklarını anlattılar. Bir fotoğraf sergisi açılacak. Bu sergide, partinin önemli dönüm noktalarını anlatan ilginç kareler olacak. İkinci sergide ise AK Parti hakkında yazılan tüm kitaplar ile partinin çıkardığı tüm yayınlar sergilenecek ve satışa sunulacak.

Yıldönümü kutlamalarında yapılacak üçüncü faaliyet ise film gösterimi olacak. Filmde AK Parti’nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davası, MİT krizi ve 15 Temmuz’a kadar önemli olaylarla 16 yıllık tarihçesi anlatılacak. Bu süreçte yapılan yatırımlar, gerçekleştirilen projeler de filmin icraatların anlatıldığı bölümünü oluşturacak. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım konuşacak.