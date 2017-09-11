Kütahya'daki orman yangını söndürülemiyor

Dün saat 16.00 sıralarında Ballıca mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 6 yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili oylan yangını, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, yangına müdahale için Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Bursa ve Uşak'tan çok sayıda ekibin geldiğini ve çalışmalara başladığını ifade etti. Oktar, “Gündüz 6 yangın söndürme helikopteri müdahalede bulundu. Bölgede halen 28 arazöz ve 3 dozer çalışma yapıyor” dedi.

Bu arada yangın bölgesinde bulunan Kızılsaray Yaylası’ndaki 7 yayla evi boşaltıldı, büyük ve küçükbaş havyanlar bölgeden başka yere sevk edildi.

100 HEKTARLIK ALANA YAYILAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını sabah saat 07:00 sıralarında kontrol altına alındı. Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde öğlen saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisi ile yayıldığı ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.







