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    Kütahya'daki orman yangını söndürülemiyor

    DHA - İHA - AA
    11.09.2017 - 06:36 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 07:26

    Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece de aralıksız sürdü. Kızılsaray Yaylası’ndaki 7 yayla evi boşaltıldı, büyük ve küçükbaş hayvanlar başka yere sevk edildi. Bölgede bulunan ekiplere vatandaşlar da destek verdi. Dün saat 16:00 sıralarında çıkan yangın bu sabah 07:00 sıralarında kontrol altına alındı.

    Dün saat 16.00 sıralarında Ballıca mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 6 yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili oylan yangını, söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

    Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, yangına müdahale için Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Bursa ve Uşak'tan çok sayıda ekibin geldiğini ve çalışmalara başladığını ifade etti. Oktar, “Gündüz 6 yangın söndürme helikopteri müdahalede bulundu. Bölgede halen 28 arazöz ve 3 dozer çalışma yapıyor” dedi.

    Bu arada yangın bölgesinde bulunan Kızılsaray Yaylası’ndaki 7 yayla evi boşaltıldı, büyük ve küçükbaş havyanlar bölgeden başka yere sevk edildi.

    Kütahyadaki orman yangını söndürülemiyor100 HEKTARLIK ALANA YAYILAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını sabah saat 07:00 sıralarında kontrol altına alındı. Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde öğlen saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisi ile yayıldığı ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. 

    Kütahyadaki orman yangını söndürülemiyor
    Kütahyadaki orman yangını söndürülemiyor

    Etiketler: Kütahya , orman yangını , Domaniç
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