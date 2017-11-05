Kütahya’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Gediz-Kütahya karayolu kırsal Yunuslar Mahallesi yakınında meydana geldi. Kütahya'dan Gediz yönüne giden 33 yaşındaki Nahit Çiftçi yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, köprü bariyerlerine çarptı. Kazada, 20 yaşındaki Ebubekir Sezgin öldü, sürücü Çifçi ile 18 yaşındaki Ahmet ve 16 yaşındaki Ömer Sezgin yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı,ilk müdahalelerinin ardından da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.