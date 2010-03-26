Kusursuz Sevgili

Hepimizin sevgilisi futbol. Yani o olmadan yaşamak nasıl bir şey olur, inanın ben düşünmek bile istemiyorum. Her aşık gibi kusurlarını görmezden gelip, en ufak göz süzmesinde herşeyi unutup peşinden koşuveriyoruz. Her sezon ˜kadı kızında da olur” misali olaylarla karşılaşıyorduk ama bu yıl herşey üstüste geldi, bizim sevgiliyi içten içe sorgular olduk. Ama onsuz olmak da istemiyoruz ya: bazı şeylere yok gibi yapıyoruz.



Birkaç gündür, futbol dünyasında garip işler oluyor. Eskiden sahalarda gördüklerimizi şimdi adliyelerde görüyoruz. Gerginlikten en çok zarar görecek olan Futbol Federasyonu Başkanı, özellikle derbi maçının olduğu hafta Fenerbahçe’yi hedef alan açıklamalarla gündem yapıyor. Futbol adil bir oyun değil deriz hep ama futbolun hukuki adaletini de hızla kaybettiğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Hangi olayda kime ne ceza verildiğini cezayı alanlar anlamıyor, ben ceza verenlerin de anladığından emin değilim.



Sonuçta şiş de kebap da ve hatta kaz da yanmıyor. Defalarca saha kapatma cezası alan Diyarbakırspor küme düşürülmüyor. Daha önce defalarca (en çok da bugünlerde çok sözü geçen Fenerbahçe“ Everton maçında kanıtlandığı gibi) sahaya seyirci girmesinin engellenemediği Olimpiyat Stadı’nda güvenlik riski çok büyük bir maçın oynanmasına göz yumuluyor, sonuçta asayişi sağlaması gerekenler, canını kurtarmak için soyunma odasına kaçan hakemleri suçluyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş’a verilen saha kapatma cezaları Galatasaray’a çıkmıyor, herkes de cezanın derbi maçı olduğu için çıkmadığını biliyor. Saha kapatılsa, tribünden aşağı atılan zavallının Fenerbahçe’li olduğu da iddia edilirdi, herkes onu da biliyor.



İki kırıntı futbol oynamayan Fenerbahçe sürekli hakemlerden şikayetçi. Zamanında Demirören başkanın yaptığı gibi sunumlar hazırlıyorlar. Takımı iyi yönetselerdi hiçbiri ile uğraşmak zorunda kalmayacaklardı aslında. 27 yıldır alınamaması artık binbir espri malzemesi olmuş kupa yarı finali oynayan takımın en ufak bir kazanma hırsı göze çarpmıyor. Takımda herkeste yırtık var. Tıp dünyasının bu konu ile ilgili sürekli geyik yapmak zorunda kalan kamuoyunu aydınlatmasını ne kadar istedim.



Fenerbahçe’nin rakibi Manisaspor kupa yarı finaline yedek kadroyla çıkıyor, o kadar sallamıyorlar kupayı yani. Nerede kaldı bizim futbolun marka değeri, Türkiye Kupası’nın gelmiş ve getirilmiş olduğu yer ne kadar acıklı, ne kadar üzücü.



Ben aslında derbinin sonucunu yazacaktım size, konu nereden nereye geldi. Neyse öğrenmenize sadece birkaç gün kaldı, heyecanınızı kaçırmayayım. Son sezon tesellileri artık sadece Galatasaray maçları haline gelen Fenerbahçe için lig vapuru iskeleleri çekti ve yola çıktı. Galatasaray ise Bursaspor’a hediye ettiği şampiyonluk için son hamleyi yapmak zorunda. Yoksa Bursaspor maçının rating’i ciddi şekilde düşer, uluDigi bu işe kızar.



Son olarak Fenerbahçe taraftarının saygı duruşu boyunca ayakta alkışlayarak uğurladığı Özhan Canaydın beyefendiye Allah’tan rahmet diliyorum. İyiler birer birer aramızdan ayrılıyor maalesef. Bizim sevgili Allah’a emanet.