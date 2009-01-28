Kusura bakma Bülent Hoca

Bizler henüz profesyonellik nedir öğrenemedik.

Bizler maç seyretmesini de öğrenemedik, taraftarlığı da.

Tezahürat yapmayı da öğrenemedik, aslında küfür etmesini de.

Futbolcu olursun, başka takıma transfer olursun,

Eski takımına karşı top oynadığın zaman yuhalanırsın.

Bol bol küfür yersin. Bu da yetmez kafana su şişesi yersin.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Bir de gol attın mı yandın.Antrenör olursun, eski takımına karşı maça çıktığında düşman olursun.Evet, ama böyle taraftarız biz.“Kulüp ceza alır, sahaya bir şey atmayın” denilir ama atılır.“Küfür etmeyin, Kulüp ceza alır” denilir ama küfür edilir.Çünkü öğrenemedik taraftar olmasını.Bir takım nasıl desteklenir bilmiyoruz.Güzelliklerin, başarının alkışlanması gerektiğini öğrenemedik.Hatalarımızı kabullenmesini öğrenemedik.Öğrenemedik henüz profesyonel kelimesini.O sahadaki futbolcuların ekmek parası için mücadele ettiklerini öğrenemedik.O sahaya çıkan takım Antrenörünün mücadelesinin ekmek parası olduğunu öğrenemedik.Amatörlük nedir? Profesyonellik nedir? Öğrenemedik.Öğrendiğimiz tek şey “ Vur kır parçala bu maçı kazan”İyi de kime vuruyorsun, kimi parçalıyorsun?Onlar senin dostun, arkadaşın, kardeşin,Aynı vatan toprağı üzerinde yaşıyor, aynı havayı soluyorsun.Bu düşmanlık niye.O çok küfür ettiğin, futbolcu veya antrenör, yarın senin takıma gelirse ne yapacaksın.Çünkü kardeşim, onlar profesyonel.Yani işlerini para için yapan kişiler.Çok para nerede onlar oradalar.Herkes kazanmak ister, sen nasıl istiyorsan.Ama küfürle değil, aşağılamakla değil.Bileğinin hakkıyla. İyi oynayarak,Bırak iyi oynayanlar kazansın.Demek ki Galatasaray iyi oynayamadı.Bülent Hocanın ne kabahati var.Kusura bakma Bülent HocaBizim öğrenemediğimiz dünya kadar şey var.Bunlar ne ki.