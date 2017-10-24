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    Kuşu kurtaran eller kesildi

    Turgay İPEK/DHA
    24.10.2017 - 22:10 | Son Güncelleme:

    AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, 9 Ekim günü elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan çoban 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir'in elleri kesildi.

    Köyde çobanlık yapan Ramazan Taşdemir, 9 Ekim sabahı bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hemen direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, direkten inerken, belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Doktorların, genç yaşta sakat kalmaması için büyük uğraş sarf ettiği Taşdemir, önceki gün ameliyata alındı.

    Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası Taşdemir'in üçüncü derece yanık elleri, dirsek altından kesildi. Ameliyathane önünde oğlunu bekleyen 5 çocuk annesi Taşdemir, "Çobanlıkta son günüydü. İstanbul'a gidecekti, ama olmadı. Kuşun, elektrik teline takılan kanadını kurtarırken, kendisi kolsuz, kanatsız kaldı. Ölene kadar ben kendisine kol kanat olurum; ama onu zor bir yaşam bekliyor" diye konuştu.

    Etiketler: Ağrı , gazetehaberleri
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