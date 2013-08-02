Kusturica'nın "Film Şehri" Vişegrad'ı ikiye böldü

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü yakınlarına inşa edilen film şehrine ilişkin, Andriçgrad Müdürü Yan Maryanoviç yaptığı açıklamada, film şehrinin mimari özellikleriyle bir zaman tünelini andırdığını belirtti.



Kent girişinde Osmanlı mimarisi örneklerinin yer aldığını belirten Maryanoviç, "Şehrin ana caddesinde, Avusturya-Macaristan dönemi mimarisine ait yapılar yer alıyor. Şehirde ayrıca, Nobel ödüllü yazar İvo Andriç anısına yaptırılan İvo Andriç Enstitüsü'nün yanı sıra tiyatro, oteller, belediye binasıda bulunuyor" dedi.



Kilisenin taşları Konya'dan Andriçgrad'da, Nyegoş Meydanı'nda bulunan kilisenin, projenin incisi olduğunu ifade eden Maryanoviç, kilisenin yapımında kullanılan taşların Konya'dan getirildiğini kaydetti.



Henüz tamamlanmamış olmasına rağmen Andriçgrad'ın şimdiden çok sayıda turistin ilgisini çektiğini söyleyen Maryanoviç, "Film şehrini, bu yılın ilk yarısında, aralarında Türkler'in de bulunduğu yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti" diye konuştu.



Maryanoviç, Andriçgrad'da inşası devam eden otelin tamamlanmasıyla turistlere konaklama imkanı da sağlayacaklarını dile getirdi. Andriçgrad'ın, Vişegrad şehrinin görüntüsünü değiştirdiğini belirten Maryanoviç, film şehrinin, bölgedeki sosyal ve kültürel hayatı canlandırdığını ifade etti.







Andriçgrad'tan Sırplar memnun, Boşnaklar değil



Vişegradlı Mileva Petsikoza, Andriçgrad inşaatında sona yaklaşılmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "En nihayetinde, şehirde yeni birşeyler oluyor. Benim için Andriçgrad'ı kimin yaptığının hiçbir önemi yok. Şehrimiz, Andriçgrad ile daha güzel oldu" değerlendirmesinde bulundu.



Andriçgrad'ı görmek için Sırbistan'dan gelen Jelyko Sukuroviç de film şehrinin çok güzel olduğunu, çalışmaların sona ermesiyle birlikte çok daha fazla ilgi çeken bir yer olacağını düşündüğünü söyledi.



Vişegrad'da yaşayan Boşnaklar ise Andriçgrad'ın, Sırp askerlerinin, Bosna Hersek'in bu bölgesinde çoçuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek demeden işledikleri soykırımı unutturacağını iddia ediyorlar.



Vişegrad Belediye Meclisi Başkanı Sulyo Feyziç, Andriçgrad'ın yapılmasının, şehirdeki farklı etnik kökene sahip insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediğini savundu.



Boşnakların, Andriçgrad'ı, ikili ilişkilerin ilerlemesinin önünde bir engel olarak gördüklerine dikkati çeken Feyziç, "Andriçgrad'ın yapılmasını istemiyorduk, ancak yapıldı. Bu gerçekten kaçamayız. O halde, Andriçgrad'ın, şehirde yaşayan her iki millet için de hayırlı olması için çalışmalıyız. Bu projenin gerçekleştirilmesi için topraklarını veren ya da toprakları zorla ellerinden alınan insanlar için en azından bu kadarını yapabiliriz" şeklinde konuştu.



Bosna Hersek İslam Birliği Vişegrad Meclisi Başkanı Bilal Memişeviç de şehirde yaşayan Boşnaklar'ın, Andriçgrad'ın güzelliğini inkar etmediklerini, ancak bu "mimari zaman tünelinde" kendilerinin unutulduğu düşüncesiyle kızgın olduklarını söyledi.



Andriçgrad'ın, kilise ve otel inşaatlarının sona ermesiyle gelecek yıla çılması planlanıyor. Toplam 23 bin metre karelik bir alanı kaplayan Andriçgradi çerisinde, Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Yugoslavya Krallığı dönemlerinden 50 taş yapı örneği bulunuyor.



Vişegrad'da, Mimar Sinan tarafından yapılan ve UNESCO koruması altında olan Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü yakınında gerçekleştirilen projeye 2011 yılında başlanılmıştı.