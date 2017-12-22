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    ‘Kuşlar üşümesin’ diye okulun bahçesine yuva yaptılar

    AA
    22.12.2017 - 16:28 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilkokul öğrencileri, kışın kuşların üşümemesi ve yem ihtiyaçlarının karşılanması için okul bahçesinde onlarca yuva oluşturdu.

    Afşinbey İlkokulu öğrencileri, Değerler Eğitimi Projesi kapsamında, doğa ve hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla "Kuşlar Yuvasız Kalmasın Projesi"yle 50 kış yuvasını, belediye ekiplerinin de desteğiyle okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi.

    Okul Müdürü Ahmet Kır, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı projeyle ahşap ve atık malzemeleri kuş yuvasına dönüştürdüklerini söyledi.

    ‘Kuşlar üşümesin’ diye okulun bahçesine yuva yaptılar
    Okulda değerler eğitiminin etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Kır, "Kuşlar Yuvasız Kalmasın projesini gerçekleştirdik. Paylaşım değerimizi gelecek nesillere aktarmak için kuşlarla yuva paylaşmayı, kuşlara yardım etmeyi öğreten bir etkinlik oldu. Çocukların gelecek hayatında tabiata, canlılara ve hayvanlara bakış açısını değiştireceğini umuyoruz" dedi.

    Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirten okulun 3’üncü sınıf öğrencisi Yağmur Çakmış ise hayatın paylaşmakla güzelleşeceğini söyledi.

    ‘Kuşlar üşümesin’ diye okulun bahçesine yuva yaptılar
    Hayvanlarla yiyeceklerini paylaşmayı çok sevdiğini vurgulayan Çakmış, "Onları soğuktan korunmak istiyoruz. Bu nedenle böyle bir proje yaptık. Projede yer almak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti" diye konuştu.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , değerler eğitimi , Kahramanmaraş
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