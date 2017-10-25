Kuşadası’nda yabancılara konut satışı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Geçen yıllarda yabancıların en çok konut aldığı eylül ayında, Aydın il genelinde sadece 119 yabancı, konut satın aldı.

KUŞEMDER Başkanı Müslüm Yıldırım, geçmiş yıllarda Kuşadası ve Didim gibi turistik beldelerden konut alan Avrupalı turistlerin, konutlarını sattığını söyledi. Avrupa’da yaşayan Türkler’in Dolar ve Euro’nun arttığı dönemlerde yatırım amacıyla konuta yöneldiğini söyleyen Yıldırım, şöyle dedi:



"Artık onlar da almıyor. Yabancılara konut satışının dibe vurduğu bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye’ye güven azaldı. Herkesle kavgalıyız. Euro ve Dolar’ın Türk Lirası karşısında arttığı dönemlerde özellikle Avrupalılar konuta hücum ederdi.

Avrupa’da yaşayan Türkler yatırım amacıyla böyle dönemde konut yatırımı yapardı. Avrupa’daki Türkler alımı durdurdu. Avrupa ülkeleri vatandaşları ise bırakın almayı, geçmiş dönemlerde aldıkları konut ve yazlıkları satışa çıkarıyor. İrlandalı, İngiliz neredeyse hiç kalmadı. Gelenler ise sadece Araplar. Onlar da yeterli değil."