Kuşadası'nda hareketli saatler! Aranan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın girişindeki kontrol noktasında dur ihtarına uymayan bir sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. 5 kilometreyi bulan kovalamacanın ardından durdurulan otomobilden hakkında çeşitli suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. çıktı. Polis ekipleri U.A.’yı gözaltına alırken, araçta yapılan aramada ise yaklaşık 400 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirildi. U.A, ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kuşadası’nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise polis ekipleri sanayi sitesi bölgesinde 09.L. 2394 plakalı çalıntı motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan M.Ö.’i gözaltına alınan polis ekipleri, yapılan sorgulamada M.Ö.’in daha önceden de motosiklet hırsızlığından sabıkalı olduğunu ve Kuşadası 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arandığını belirledi.



