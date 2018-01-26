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    Haberler >Gündem>Kuşadası'nda hareketli saatler! Aranan 2 kişi yakalandı

    Kuşadası'nda hareketli saatler! Aranan 2 kişi yakalandı

    İHA
    26.01.2018 - 08:18 | Son Güncelleme:

    Kuşadası’nda polis haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi iki ayrı operasyonla yakaladı.

    Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın girişindeki kontrol noktasında dur ihtarına uymayan bir sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. 5 kilometreyi bulan kovalamacanın ardından durdurulan otomobilden hakkında çeşitli suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. çıktı. Polis ekipleri U.A.’yı gözaltına alırken, araçta yapılan aramada ise yaklaşık 400 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirildi. U.A, ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Kuşadası’nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise polis ekipleri sanayi sitesi bölgesinde 09.L. 2394 plakalı çalıntı motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan M.Ö.’i gözaltına alınan polis ekipleri, yapılan sorgulamada M.Ö.’in daha önceden de motosiklet hırsızlığından sabıkalı olduğunu ve Kuşadası 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arandığını belirledi.

    Etiketler: suçlu , son dakika
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