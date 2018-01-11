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    Kuşadası Belediye Başkanı anjiyo oldu

    İHA
    11.01.2018 - 08:48 | Son Güncelleme:

    Kalp rahatsızlığı yaşayan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, anjiyo olarak, tıkalı damarına stent takıldı.

    Bir süredir kalbinden rahatsızlık hisseden Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Aydın’da sağlık kontrolünden geçti. Anjiyo olan ve kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen Başkan Kayalı’nın damarlarındaki tıkanıklık üzerine kalbine stent takıldı. Kayalı, hastanedeki operasyonun ardından taburcu edildi.

    Bu arada, Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın anjiyo olmasının ardından Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Kayalı’nın taburcu edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Tünk, “Belediye Başkanımız Sayın Özer Kayalı’nın sağlı ile ilgili sosyal medyada çıkan (kalp krizi) geçirdi şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız önceki gün gittiği sağlık kontrolünde anjiyo olmuş, tıkalı bir damarına stent takılmıştır. Şu an durumu iyi “ dedi.

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