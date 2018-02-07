Kuşadası 'Başkan'ını uğurladı!

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sıtkı Kundak (55) için Kaleiçi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı kılınmadan önce Kundak için düşüncelerini paylaşan İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, ilçede sevilen bir isim olan "Sıtkı Başkan"ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İlçede 3 yıldır müftülük yaptığını anımsatan Akşit, "İlk geldiğimde tanıdığım, bildiğim ikinci kişiydi. Ne zaman karşılaşsak elinde bir davetiye 'Düğünümüz var' derdi. Şimdi düğününü cennette inşallah yüce Rabbimiz yapar. O Allah'ın sevgili bir kuluydu. Ben buna inanıyorum. Ben onu çok sevdim, sizlerin de onu çok sevdiğine inanıyorum. Hepinizden Sıtkı Başkan için helallik istiyorum." dedi.

Bandoyu çok sevmesinden dolayı Kundak'ın cenazesi Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde Adalızade Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Cenazeye, Kaymakam Muammer Aksoy, Belediye Başkanı Özer Kayalı ve siyasi parti temsilcileriyle yaklaşık 4 bin kişi katıldı.