Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kuşadası 'Başkan'ını uğurladı!

    Kuşadası 'Başkan'ını uğurladı!

    AA
    07.02.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vefat eden, giyim tarzından dolayı "Başkan" olarak adlandırılan 55 yaşındaki zihinsel engelli vatandaş, yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

    Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sıtkı Kundak (55) için Kaleiçi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Cenaze namazı kılınmadan önce Kundak için düşüncelerini paylaşan İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, ilçede sevilen bir isim olan "Sıtkı Başkan"ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

    Kuşadası Başkanını uğurladı

    İlçede 3 yıldır müftülük yaptığını anımsatan Akşit, "İlk geldiğimde tanıdığım, bildiğim ikinci kişiydi. Ne zaman karşılaşsak elinde bir davetiye 'Düğünümüz var' derdi. Şimdi düğününü cennette inşallah yüce Rabbimiz yapar. O Allah'ın sevgili bir kuluydu. Ben buna inanıyorum. Ben onu çok sevdim, sizlerin de onu çok sevdiğine inanıyorum. Hepinizden Sıtkı Başkan için helallik istiyorum." dedi.

    Kuşadası Başkanını uğurladı

    Bandoyu çok sevmesinden dolayı Kundak'ın cenazesi Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde Adalızade Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.
    Cenazeye, Kaymakam Muammer Aksoy, Belediye Başkanı Özer Kayalı ve siyasi parti temsilcileriyle yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

    Kuşadası Başkanını uğurladı

    Etiketler: aydın , kuşadası , cenaze , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri