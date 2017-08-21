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    Kuş avlayan çocuklar AKUT görevlisini kasığından vurdu

    ANTALYA (İHA)
    21 Ağustos 2017 - 16:57Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 17:12

    AKUT Antalya ekibinden Ali Rıza Ünal, kuş avlayan çocukların havalı tüfeğinden çıkan saçma ile kasığından yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle cadde üzerinde bir yakının yanına gelen AKUT Antalya biriminde görevli 35 yaşındaki Ali Rıza Ünal, mahallede havalı tüfekle kuş avlayan çocukların tüfeğinden çıkan saçmayla yaralandı.

    Bir süre yol alan ve yaralandığını sonradan anlayan Ünal, kaldırıma yığılıp 112 Sağlık ekiplerini aradı. Sol kasık bölgesinden yaralanan Ali Rıza Ünal, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ünal’ın çekilen röntgen filminde sol kasık bölgesinde saçma tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: AKUT , kuş avlamak , yaralı
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