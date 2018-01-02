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    Kurz: Avrupa’nın güvenliğe ihtiyacı var

    AA
    02.01.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Hollanda Başbakanı Mart Rutte, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un davetlisi olarak Viyana Filarmoni Orkestrası’nın 2018 yılı açılış konserine katıldı. Konserin ardından Başbakanlık konutunda görüşen iki lider, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    AVUSTURYA Başbakanı Kurz, AB’nin Brexit sonrası bütçe durumuna ilişkin konular başta olmak üzere iki ülkenin AB içinde daha aktif bir rol üstlenmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüldüğünü anlattı. Özellikle 2018’in ikinci yarısında Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstleneceğini anımsatan Kurz, daha önce dönem başkanlığı yapmış ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak istediğini söyledi. Avusturya’nın AB Dönem Başkanlığı süresince öncelediği konulara da değinen Kurz, “Avrupa Birliği’nde güvenliğin sağlanması gerekiyor, Avrupa’nın güvenliğe ihtiyacı var. Ayrıca terör ve aşırıcılıkla mücadele ve sınır kontrollerinin artırılarak yasa dışı sığınmacı akışının azaltılması en önemli başlıklar arasında yer alıyor” diye konuştu. 

    Kurz, Avusturya’nın AB içinde daha aktif rol üstlenerek, özellikle Brexit sonrası AB’nin ekonomik sorunlar yaşamaması için atılması gereken adımlara yönelik daha etkin olmak istediklerini belirtti.

    RUTTE: KAÇAK GÖÇ SORUNU ÇÖZÜMLENMELİ
    Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Avusturya’ya AB Dönem Başkanlığı’nda başarılar diledi. Özellikle Brexit ve yasa dışı göçmen sorununa dikkati çeken Rutte, “AB yasa dışı göçmen sorununu somut bir şekilde çözüme kavuşturması gerekiyor” diye konuştu.
    Avrupa’nın güvenliğinin sağlanması ve sınırlarının korunmasının önemine işaret eden Rutte, Avusturya’nın bu konularda önemli katkılar sağladığını, dönem başkanlığı süresince de aynı şekilde olumlu katkılar sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

    Etiketler: Sebastian Kurz , Mart Rutte
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