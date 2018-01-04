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    Kurye yakalandı, dolandırıcılar kaçtı

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    04.01.2018 - 07:58 | Son Güncelleme:

    Telefon dolandırıcıları kendilerini polis gibi tanıtıp 21 yaşındaki Melike A.’yı arayarak “Babanız bir hırsızlık olayından dolayı şüpheli, çalınan paralar sizin evinizde, vereceğim talimatları yerine getirin” dedi. Genç kız dolandırıcıların talimatları üzerine evdeki tüm ziynet eşyaları ve paraları bir poşete koyarken mesajla haber verdiği babasının ihbarı üzerine eve gelen komşular ve polisler dolandırıcıların kuryesi E.T.’yi kıskıvrak yakaladı. E.T.’yi eve gönderenler yakalanamazken kurye hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 4 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    ‘BABA ŞU AN POLİSLERLE KONUŞUYORUM’

    Kurye yakalandı, dolandırıcılar kaçtıZeytinburnu’nda 14 Aralık 2017’de 21 yaşındaki Melike A.’yı arayan telefon dolandırıcıları Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu’nda görevli polis memuru olarak tanıtıp, “Babanız bir hırsızlık olayından dolayı şüpheli. Çalınan paralar sizin evinizde, vereceğim talimatları yerine getirin” dedi. Telefondaki ses Melike A.’ya evdeki tüm ziynet eşyaları ve paraları bir çantaya koymasını aksi halde Murat A.’nın tutuklanacağını söyledi.

    Paniğe kapılan Melike A., söylenilenleri yerine getirdi. Bu sonrada ‘WhatsApp’ uygulaması aracılığıyla babasına mesaj atan genç kız, “Baba şu an polislerle konuşuyorum. Evdeki ziynet eşyalarını ve paraları toplayıp kendilerine vermem gerektiğini söylüyorlar. Telefonu da açık tutmamı, kapatmamamı söylüyorlar” dedi.

    KOMŞULAR YAKALADI

    Tekstil işiyle uğraşan Baba Murat A., hemen komşularını ve polisi arayarak dolandırılmak üzere olduklarını iletti. Eve giden komşular dolandırıcıların kuryesi olan E.T.’yi kıskıvrak yakalayıp polise teslim etti.

    Kızından önce kendisinin arandığını söyleyen Murat A. ifadesinde, “Beni arayan şahıs kendini Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Başkomiser olarak tanıttı. Hakkında Diyarbakır’da yakalanan hırsızların benim kimlik bilgilerimi kullandığını, bu yüzden karakola gelmem gerektiğini söyledi. Dolandırıcı olduğunu anladım ve telefonu kapattım.” dedi.

    ‘SUÇ ORTAĞI DA KAPIDAYDI’

    E.T. ise “Ben daha önce cezaevinde yatıyordum. Cezaevinden tanıdığım Murat aracılığıyla Gazanfer adında bir şahıs ile tanıştım. Açık kimlik ve adresini bilmediğim Gazanfer isimli kişi bana telefon dolandırıcılığı yaptığını söyledi. Dolandırıcılık olayından elde edilen paradan yüzde 3’nü da bana vereceğini söyledi. Ben de teklifi kabul ettim. ‘Telefondan sana ne talimat verilirse onları yapacaksın’ dedi. Ben olay günü verilen adrese çıktım. Kapının zilini çaldım. Bu esnada benim telefonum açıktı. 20-25 yaşlarında bir kadın kapıyı açtı. Çantayı sordum, çantayı alarak geldi. O esnada evin kapısı çaldı, komşular geldi. Bana kim olduğumu sordular. Ben de polis olduğumu söyledim. Oradan uzaklaşmaya çalıştım, ancak binadaki komşular beni durdurdular” dedi.

    4 YILDAN 7,5 YILA KADAR

    15 Aralık 2017’de ise Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konan şüpheli E.T. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçundan 4 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

    Kurye yakalandı, dolandırıcılar kaçtı

    Etiketler: kurye
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