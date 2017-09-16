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    Kurye gibi geldi, boşanmak isteyen eşini vurdu

    Tolga YANIK-Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)
    16.09.2017 - 12:03 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 12:03

    Konya’da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp içeri girdikten sonra boşanma aşamasında olduğu muhasebeci olarak çalışan eşi 25 yaşındaki Saliha Gizem Tatlısert’i tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan 27 yaşındaki Zafer Tatlısert yakalandı. Aralarındaki geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşinin kendisini aldatmasından şüphelendiğini ve yüzleşmek için işyerine gittiği öne süren Tatlısert, ifadesinde ’Eşimi çok seviyorum. Onu kıskanıyorum" diyerek ağladı.

    Olay, geçen Perşembe günü merkez Selçuklu İlçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.6 aydan bu yanaeşi Saliha Gizem Tatlısert ile ayrı yaşayan Zafer Tatlısert, eşinin çalıştığı fabrikaya motosikletle giderek kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı. İçeri girerek muhasebecilik yapan eşinin odasına giden Tatlısert, eşine ruhsatsız tabancasıylapeş peşe ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden genç kadın ağıryaralanırken, aynı işyerinde çalışan ve kurşunlardan bir tanesi başını sıyıran Abdülkerim Ünal ise hafif yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Tatlısert ambulansla hastane kaldırılırken, kaçan Zafer Tatlıserti yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Kurye gibi geldi, boşanmak isteyen eşini vurdu

    BALKONDAN BALKONA ATLAYARAK KAÇMAK İSTEDİ

    Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tatlısert’in saklanabileceği adreslere baskın düzenledi. Polis, şüphelenin merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir kahvede saklandığını tespit etti. Ekipler, 3 katlı binanın etrafını sararak önlem aldı. Polis,3’ncü kata baskın düzenlediği sırada şüpheli Zafer Tatlısert, bulunduğu kattaki balkondan önce 2’nci kata ardından da 1’nci katın balkonuna atladı. Bina içerisinde süren kovalamaca sonucu Zafer Tatlısert yakalanarak gözaltına alındı.

    Eşini çok sevdiğini ve kıskandığını öne süren Tatlısert, poliste ağlayarak verdiği ifadesinde şu iddialarda bulunduğu öne sürüldü.

    "Eşimi çok kıskanıyorum. Biriyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu konuşmak ve onunla yüzleşmek istedim. Arkadaşımdan motorunu ve kaskını ödünç alarak eşimin çalıştığı fabrikaya gittim. Fabrikaya geldiğimde kapıdaki güvenliğe kendimi kurye olarak tanıttım ve paket getirdiğimi söyleyerek içeriye girdim. Eşim beni görünce Sen burada ne arıyorsun. Neden geldin. diye bağırdı. O bağırınca aramızda tartışma çıktı. Bu sırada elimde olan silahı rastgele ateşledim. Eşimi ve araya girmeye çalışanAbdülkerim Ünal’ı vurdum. Eşimi vurmak istemezdim. Ben onu çok seviyorum. O benim her şeyim."

    Yaralama ve tehdit suçlarından hakkında yakalamakararı bulunan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Zafer Tatlısert’inemniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Etiketler: Saliha Gizem Tatlıser , konya , Zafer Tatlısert
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