Kurutarak büyüyor

ASKERLİK dönüşü aile şirketinde işbaşı yapan Birol Celep, 90’lı yılların başında yeni arayışlara girer. Uluslararası alanda büyük tanıtımı yapılan, ancak faaliyete geçmeden satışa çıkarılan kuru meyve üreticisi K.F.C. Gıda ile yollar kesişir. K.F.C. Gıda’nın 1994’te çoğunluk hissesini alarak yeni bir kulvara geçilir ve Birol Celep de bu alanda direksiyona geçer. Birol Celep, bugün K.F.C. Gıda’yı kuru incirden üzüme, kayısıdan kurutulmuş biber ve domatese kadar bölgenin değerlerini işleyerek ihraç eden önemli bir marka haline getirdi. 2016’da 50 milyon dolarlık ihracat yapan Celep, bu yıl ise bu rakamı yüzde 10 oranında arttırmayı planlıyor. Markayı 23 yıl gibi kısa bir sürede zirveye taşıyan Birol Celep, şunları anlattı:

12 AYLIK İŞ YAPIYORUZ

“Mevcut işlerin yanında tarımla entegreli bir şeyler yapma fikri doğdu ve o dönem pamuk çekirdeğinden yağ elde etmek adına Çınarlı’da bir fabrika kiraladık. Tabii yaptığımız tüm işler sezonluktu. Yeni arayışlara başladık ve 12 ay yapabileceğimiz bir iş kolunda araştırma başlattık. O dönemde de iki Türk ve bir Hollandalının ortaklığında Menemen’de 1993’te kuru meyve üretimi için yatırım yapıldı.

Ve fabrika için yurt dışında ciddi tanıtım gerçekleşti. Ama fabrika üretime geçmedi ve satışa çıktı. Biz de Türk ortakların yüzde 67’lik hissesini alarak K.F.C. Gıda ile 1994’te yeni bir kulvara girmiş olduk. Şirketin yönetimine de ben geçtim.

Bizim aile şirketi merhum dedemin 4 oğluyla onların ikişer çocuklarının ortaklığına dayanıyordu. K.F.C. Gıda’dan 2000’de bir amcam ve Hollandalı ortağımız ayrıldı.

YÜZDE 90 İHRACAT

K.F.C. Gıda’nın bugün kuru üzüm, incir ve kayısının yanı sıra kurutulmuş domates ve biberle turşudan oluşan bir ürün gamı var. 42’ye yakın ülkeye ürün gönderdik. 2016’da 50 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl ise bunu arttıracağız. 5 yılda ise 80 milyon dolara ulaşmayı planlıyoruz. İç piyasada ise 5 milyon dolarlık bir ciromuz var. Türkiye’de belirli markalara ürün veriyoruz. Bir dönem market rafında da vardık ama iç piyasada kuru meyveyle ilgili algı oluşmadığı için artık yokuz.”

AR-GE YATIRIMLARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

ÜRETİMDE Ar-Ge yatırımlarının önemine değinen K.F.C. Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, şu bilgileri verdi: “ABD’den Japonya’ya kadar birçok ülkeye ürün gönderiyoruz. Ancak bu alanda önemli olan şey Ar-Ge yatırımları. Sürekli Ar-Ge ve Ür-Ge’ye ağırlık veriyoruz. Gündemimizde katma değerli ürünlerin olduğu bir gerçek. Yeni sektörler konusunda da sürekli araştırma yapıyoruz. 10-12 bin ton kuru üzüm, 4’er bin ton incir ve kayısı, bin ton kuru domates-biber, 6-8 bin de turşu üretiyoruz.” 160 işçi ile 50 beyaz ve mavi yakalıyı istihdam eden Birol Celep, bu sayının sezonda 1000’e çıktığını belirtiyor. Çalışanlarının yüzde 90’ı kadınlardan oluşuyor.