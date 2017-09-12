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Kuruş kuruş bardak sattı 45 milyon dolara çıktı

Ceyhun KUBURLU
12.09.2017 - 22:14 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 22:14

Fast-food sektörünün gelişmesiyle 90’lı yıllarda tek kullanımlık bardak, çatal, bıçak ve tabak üretimi yapmaya başlayan Sem Plastik, bu alanda Ar-ge ve tasarım yatırımlarıyla dünyanın sayılı şirketleri arasına girmeyi başardı. Sem Plastik bugün zincir restoranların yanı sıra dünyanın en büyük 10 havayolu şirketinin 7’sine hizmet veriyor.

1990’ların ortasında Türkiye’de fast-food sektörünün gelişmeye başlaması, Sem Plastik Genel Müdürü Yavuz Eroğlu’nun yurtdışında gördüğü ‘kullan at’Kuruş kuruş bardak sattı 45 milyon dolara çıktı
bardakları Türkiye’de üretmeye yöneltti. O tarihlerde Türkiye’de kimsenin bilmediği bu ürünleri önce bir kaç kafeye satmayı denedi Eroğlu. Kısa süre sonra uluslararası zincir fast-food markaları Türkiye pazarına girdi ve bu kullan at bardak, çatal, bıçak ve tabak arayışına girdi.

Eroğlu’nun bir kaç yıl öncesine kadar şirketlere anlatmaya çalıştığı kullan at ürünler için artık devler onunu kapısını çalıyordu. Bugün İstanbul ve Malatya’daki fabrikalarında üretim yaptıklarını anlatan Eroğlu, “İşler o kadar hızlı büyüdüki, sadece gıda değil havayolu şirketleriyle de çalışmalar yapmaya başladık. Bugün Türk Hava Yolları’nın yanı sıra, Emirates, Katar Hava Yolları ve Singapur Hava Yolları’nın da içinde bulunduğu dünyanın en büyük 10 hava yolu şirketinden 7’sine ürün veriyoruz” dedi. Eroğlu, SEM Plastik’in büyüme öyküsü şöyle anlattı:

160 ÜLKEYE İHRACAT
Ekonomik ürünler olarak ifade edilen, tek kullanımlık gıda ambalajı kategorisinde faaliyet gösteriyoruz ve portföyümüzde 500 adet ürün bulunuyor. Havayolu şirketlerinin yanı sıra McDonald’s ve Burger King gibi fastfood zincirlerinden Coca Cola, Unilever ve Danone gibi gıda üreticilerine, Carrefour, Migros, BİM gibi zincir marketlerden Ülker, Sütaş ve Pınar gibi süt üreticilerine kadar pek çok dev şirkete hizmet veriyoruz. Yıllık ciromuz 45 milyon dolara ulaştı. İngiltere’den Almanya’ya, İspanya’dan ABD’ye kadar 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Fabrikalarımızda 350 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu alanda yapılan yatırımlarımız da hızla artıyor.

KRİSTAL BARDAK
Son yıllarda Ar-Ge yatırımlarımız da hızla artıyor. Çünkü şirketlerin de talepleri her geçen gün farklılık gösteriyor. Bunun için Türkiye’deki ilk plastik kristal bardak üretimini gerçekleştirdik. Bunu daha çok şirketler kokteylerde kullanıyor ve çok memnun kaldılar. Yine Türkiye’de ilk olan, porselen görünümlü, ev tipi fırında içinde yemek pişirilebilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen tabak ürettik. Uçaklarda ekonomik yemek yüklenmesini sağlayan özel Lunch Box üretimi gerçekleştirdik. Ar-Ge yatırımlarımız hızla devam edecek. Biz aynı zamanda tasarım alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

En çok öğrenciler kullanıyor

KULLAN at ürün pazarının son yıllarda hızlı bir büyüme yakaladığına işaret eden Sem Plastik Genel Müdürü Yavuz Eroğlu, “Özellikle öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde bu ürünlere çok fazla talep var. Artık öğrenciler evde tabak, bardak yıkamıyor. Kullan at ürünlerle daha pratik bir çözüm buldular. Kadın çalışan sayısının artmasıyla eve sipariş yemeklerde patlama yaşanıyor. Bu da bizim ürünlere olan talebi ciddi şekilde arttırıyor. Fiyat olarak da çok düşük rakamlar olduğu için birçok evde artık bu ürünler rahatça kullanılıyor” dedi.

45 milyon $
Şirketin 2016 yılı cirosu

350
Şirketin toplam çalışan sayısı

160
Şirketin ihracat yaptığı ülke sayısı

8 milyar
Şirketin yıllık ürettiği ürün adedi

500 adet
Şirketin ürettiği ürün çeşidi

 

Etiketler: Sem Plastik , Yavuz Eroğlu , KULLAN at ürün pazarı
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