Kuruş kuruş bardak sattı 45 milyon dolara çıktı

1990’ların ortasında Türkiye’de fast-food sektörünün gelişmeye başlaması, Sem Plastik Genel Müdürü Yavuz Eroğlu’nun yurtdışında gördüğü ‘kullan at’

bardakları Türkiye’de üretmeye yöneltti. O tarihlerde Türkiye’de kimsenin bilmediği bu ürünleri önce bir kaç kafeye satmayı denedi Eroğlu. Kısa süre sonra uluslararası zincir fast-food markaları Türkiye pazarına girdi ve bu kullan at bardak, çatal, bıçak ve tabak arayışına girdi.

Eroğlu’nun bir kaç yıl öncesine kadar şirketlere anlatmaya çalıştığı kullan at ürünler için artık devler onunu kapısını çalıyordu. Bugün İstanbul ve Malatya’daki fabrikalarında üretim yaptıklarını anlatan Eroğlu, “İşler o kadar hızlı büyüdüki, sadece gıda değil havayolu şirketleriyle de çalışmalar yapmaya başladık. Bugün Türk Hava Yolları’nın yanı sıra, Emirates, Katar Hava Yolları ve Singapur Hava Yolları’nın da içinde bulunduğu dünyanın en büyük 10 hava yolu şirketinden 7’sine ürün veriyoruz” dedi. Eroğlu, SEM Plastik’in büyüme öyküsü şöyle anlattı:

160 ÜLKEYE İHRACAT

Ekonomik ürünler olarak ifade edilen, tek kullanımlık gıda ambalajı kategorisinde faaliyet gösteriyoruz ve portföyümüzde 500 adet ürün bulunuyor. Havayolu şirketlerinin yanı sıra McDonald’s ve Burger King gibi fastfood zincirlerinden Coca Cola, Unilever ve Danone gibi gıda üreticilerine, Carrefour, Migros, BİM gibi zincir marketlerden Ülker, Sütaş ve Pınar gibi süt üreticilerine kadar pek çok dev şirkete hizmet veriyoruz. Yıllık ciromuz 45 milyon dolara ulaştı. İngiltere’den Almanya’ya, İspanya’dan ABD’ye kadar 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Fabrikalarımızda 350 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu alanda yapılan yatırımlarımız da hızla artıyor.

KRİSTAL BARDAK

Son yıllarda Ar-Ge yatırımlarımız da hızla artıyor. Çünkü şirketlerin de talepleri her geçen gün farklılık gösteriyor. Bunun için Türkiye’deki ilk plastik kristal bardak üretimini gerçekleştirdik. Bunu daha çok şirketler kokteylerde kullanıyor ve çok memnun kaldılar. Yine Türkiye’de ilk olan, porselen görünümlü, ev tipi fırında içinde yemek pişirilebilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen tabak ürettik. Uçaklarda ekonomik yemek yüklenmesini sağlayan özel Lunch Box üretimi gerçekleştirdik. Ar-Ge yatırımlarımız hızla devam edecek. Biz aynı zamanda tasarım alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

En çok öğrenciler kullanıyor

KULLAN at ürün pazarının son yıllarda hızlı bir büyüme yakaladığına işaret eden Sem Plastik Genel Müdürü Yavuz Eroğlu, “Özellikle öğrencilerin yoğun yaşadığı bölgelerde bu ürünlere çok fazla talep var. Artık öğrenciler evde tabak, bardak yıkamıyor. Kullan at ürünlerle daha pratik bir çözüm buldular. Kadın çalışan sayısının artmasıyla eve sipariş yemeklerde patlama yaşanıyor. Bu da bizim ürünlere olan talebi ciddi şekilde arttırıyor. Fiyat olarak da çok düşük rakamlar olduğu için birçok evde artık bu ürünler rahatça kullanılıyor” dedi.

45 milyon $

Şirketin 2016 yılı cirosu

350

Şirketin toplam çalışan sayısı

160

Şirketin ihracat yaptığı ülke sayısı

8 milyar

Şirketin yıllık ürettiği ürün adedi

500 adet

Şirketin ürettiği ürün çeşidi