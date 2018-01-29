Kurumsal İletişimciler Derneği’nde bayrak değişimi: Yeni Başkan Şule Yücebıyık oldu



KİD’in iki dönem başkanlığını yürüten TAV Havalimanları Holding Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül Şen, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, kurumsal iletişim mesleğinin layık olduğu konuma gelmesi için çalışmalar yürüten Kurumsal İletişimciler Derneği’nde başkanlık yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, yapılan faaliyetleri genel kurul üyelerine aktardı.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şule Yücebıyık ise Bengi Vargül Şen’e ve yönetim kuruluna katkılarından dolayı teşekkür ederek, KİD’in tek meslek örgütü olarak sektörde önemli bir misyonu olduğunu vurguladı.

Yücebıyık, “Bugün kurumsal iletişim, kurumların can damarı olarak kabul görüyor. KİD ise ülke ekonomimize yön veren, değer katan ve çoğunluğu Türkiye’nin en büyük 500 şirket listesinde yer alan kurumların iletişim süreçlerini ve itibarını yöneten profesyonellerin oluşturduğu stratejik öneme sahip bir dernek. Yeni dönemde yönetimde yer alan arkadaşlarım ve değerli üyelerimizle birlikte, kurumsal iletişim mesleğinin standartlarını yükseltmek, yeni iletişim parametrelerine uygun hareket etmek adına sınırlarımızı daha da genişletmeyi ve daha çok alanda var olmayı hedefliyoruz.” dedi.

KURUMSAL İLETİŞİMCİLER DERNEĞİKURUMSAL İLETİŞİMCİLER DERNEĞİ

Yönetim Kurulu Asil Liste

Şule Yücebıyık / Başkan Borusan Holding

Ayşenur Aydın / Başkan Yard. OPET

Fatma Çelenk / Başkan Yard. Soyak Holding

Gonca Sofuoğlu Temiz Ford Otosan

Ömer Ertüm Sabancı Üniversitesi

Murat Le Compte SOCAR

Başak Solmaz Karaüç TÜSİAD

Yönetim Kurulu Yedek Liste

Elif Güvenen Garanti Bankası

Aylin Kurt Ganiç Borusan Mannesman

Esra Çakır Zorlu Enerji

Alp Met İnteltek

Simge Balaban Anadolu Efes

Yönetim Kurulu Denetim

Liste Figen Tahiroğlu KPMG

Arzu Deniz Aksoy BASF

Canan Soysal SGİ

Yönetim Kurulu Denetim Yedek Liste

Ebru Bilge Philips

Fulya Kanbek Aygaz

Yağız Yücel TFI TAB Gıda