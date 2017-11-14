Kurumsal İletişim Sorumluluğu Meriç Özgen'e ait

Cardtek’in Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Kıdemli Direktörü Meriç Özgen oldu. Özgen, yeni pozisyonunda Cardtek bünyesinde yürütülen Türkiye ve uluslararası pazarlama, marka yönetimi ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

1995 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Meriç Özgen, kariyerine aynı yıl Akbank’ın Ticari Bankacılık Departmanı’nda Uzman Yardımcısı olarak başladı. 2001 yılında Akbank iştiraki AK Ödeme Sistemleri’ne Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak geçti. 6 yıl sürdürdüğü bu görevin ardından 2007-2011 yılları arasında Akbank’ın Banka ve Kredi Kartları Departmanı’nda Ürün Geliştirme Müdürlüğü görevini üstlendi.

2011-2012 yıllarında Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamlayan Meriç Özgen, 2011 yılında Akbank tarafından Direktör olarak atandığı Banka ve Kredi Kartları Departmanı’ndaki görevini 2015 yılına kadar sürdürdü. 2016-2017 yıllarında Bankalararası Kart Merkezi’nde Pazarlama İletişiminden Sorumlu Direktörlük görevinde bulundu.