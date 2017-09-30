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Kurumların yetkileri yeniden belirlenecek

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
30.09.2017 - 13:01 | Son Güncelleme:

2019 yılında yapılacak seçimlerden sonra yürürlüğe girmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Orta Vadeli Programa (OVP) girdi.

Türkiye’nin 2018-2020 hedeflerini kapsayan OVP’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulama esaslarının ve yol haritasının hazırlanacağı belirtildi. OVP’ye göre 2020 yılına kadar yeni sistem çerçevesinde kamu idari yapısı yeniden düzenlenerek kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk payları netleştirilecek. Yeni sisteme uygun olarak idarelerin çalışma usul ve esasları ortaya konulacak.

YENİ KURUMLARA SINIRLAMA

Kamuda yeni kurum kurulması sınırlandırılacak, mevcut kurumlar ihtiyaç doğrultusunda yeniden yapılandırılacak. Cumhurbaşkanlığı Sistemi çerçevesinde kamu kurumları arasında ve idarelerin kendi içinde etkili koordinasyonunu sağlamaya yönelik mekanizmalar gözden geçirilecek. Yine yeni sisteme uygun olarak kamu sermayeli kuruluşların özel sektör mantığıyla kurumsal yönetim ilkelerine uygun faaliyet gösterebilmelerini sağlayacak politikalar geliştirilecek. Büyükşehir Belediye Kanunu tecrübeler ışığında aksaklıkları giderecek şekilde yeniden düzenlenecek. Büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile aralarındaki işbirliği esasları güncellenecek.

Etiketler: OVP , Orta Vadeli Program , kurum yetkileri
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