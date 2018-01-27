Kurultay öncesi sol manifesto

Manifestoda özetle şöyle denildi: “OHAL rejimi sona erene, asgari demokratik bir ortama geçilene kadar ve adil, güvenli bir seçim ortamı sağlanana dek, Meclis’te aktif boykot, Meclis çalışmalarından çekilme ve benzeri demokratik araçlar parti kurullarında ciddi şekilde değerlendirilmeli. Cumhuriyet devriminin temel ilkeleri ve sosyal demokrasinin evrensel değerlerinin savunulması, AKP’nin tanımladığı biçimiyle ‘muhafazakâr hassasiyetler’, ‘güvenlik’, ‘millilik’, ‘konjonktür’ gibi gerekçelerle ihmal edilmemeli. AKP karşısında direnen toplumsal muhalefetin bütün ilerici unsurlarını siyasete ve partimize taşıyacak siyasi katılım mekanizmaları, meclisler/forumlar gibi yatay örgütlenme biçimleri kullanılmalı.”



DAHA SOSYAL DEMOKRAT OLMALI

Cihaner, bildiriye ilişkin Hürriyet’e özetle şunları söyledi: “CHP daha sol, sosyal demokrat çizgide konumlanmalı. Türkiye’nin çıkışı da burada. Kurultayların amacı sadece birisini seçmek değil, partinin politik hattını belirlemektir. O nedenle kurultay en üst karar organıdır. Genel başkan adaylığı tartışması açmıyoruz.”



