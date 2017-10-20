Kurulan şirket sayısı yüzde 23,4 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; eylül ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 23,40 düşüş gerçekleşti. Eylül ayında kurulan toplam 5.105 şirket ve kooperatifin yüzde 82,19’u limited şirket, yüzde 16,73’ü anonim şirket, yüzde 1,08’i ise kooperatif olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, kooperatif sayısında yüzde 32,10 gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,63 azalma oldu.

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 27,42 kapanan kooperatif sayısı yüzde 29,47 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33,80 oranında azaldı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 36,3

2017 yılı Eylül ayında, 2016 yılı Eylül ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 36,34, kurulan kooperatif sayısında yüzde 34,15 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,65 oranında artış oldu.

2017 yılı Eylül ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 6,25 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,16 kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,63 oranında azaldı.

9 AYDA YÜZDE 10.6 ARTTI

2017 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,58 kurulan kooperatif sayısı yüzde 16,10 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 13,02 oranında arttı.

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 25,40 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,06 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı yüzde 8,15 oranında azaldı.