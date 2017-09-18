Kurulan şirket sayısı ağustosta 6 bin 674 oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Ağustosta bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 26,91, kooperatif sayısı yüzde 9,46, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 14,71 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11,74 artarken, kooperatif sayısı yüzde 21,49, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,87 azaldı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 47,46, kooperatif sayısında yüzde 30,65, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,61 artış görüldü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 105,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,69 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,04 geriledi.

BAYBURT HARİÇ TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Ağustosta kurulan toplam 6 bin 674 şirket ve kooperatifin yüzde 81,02'sini limited şirketler, yüzde 17,74'ünü anonim şirketler, yüzde 1,2'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,81'i İstanbul, yüzde 11,45'i Ankara, yüzde 6,26'sı İzmir'de kuruldu. Ağustosta, Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Öte yandan yılın 8 ayında, toplam 48 bin 717 şirket ve kooperatif işbaşı yaptı. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 1'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 193'ü inşaat, 847'si ise imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 21'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 955'i inşaat, 319'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 411'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 207'sinin inşaat, 140'ının da imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 594'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 171'inin inşaat, 137'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 644 yabancı ortak sermayeli şirketin, 310'u Türkiye, 72'si Suriye, 52'si Suudi Arabistan ortaklı olarak kuruldu.

Ocak-ağustos döneminde iş başı yapan 3 bin 958 yabancı ortak sermayeli şirketin 595'i anonim, 3 bin 363'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin 467'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 361'i ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 277'si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,31'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.