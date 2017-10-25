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    Kurucular Kurulu'nda Aytun Çıray da var Ermeni kuru temizlemeci de...

    Aysel ALP/ANKARA
    25.10.2017 - 17:47 | Son Güncelleme:

    İyi Parti'nin 200 kişilik Kurucular Kurulu, 60 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri iye 25 kişilik yedek üyeleri belirledi. 60 kişilik listeye CHP'den iki gün önce ayrılarak yeni partiye geçen İzmir Milletvekili Aytun Çıray da girdi. Çıray, bugün yapılan parti tanıtım toplantısında da Meral Akşener'in yanında oturan iki isimden biri olmuştu.

    60 kişilik listede milletvekilleri Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok ile MHP eski Milletvekili Koray AYdın, Şefik Çirkin, Lütfü Türkkan, yine eski vekil ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz yer aldı. Kurucular Kurulunda Aytun Çıray da var Ermeni kuru temizlemeci de...
    Kurucular kurulu içinde en çok Milli Görüş çizgisinden gelen Necmettin Erbakan ile birlikte siyaset yapan iki isim de GİK'te dikkat çekti. Ersönmez Yarbay ve Kazım Ataoğlu da GİK'e girdi.

    ERMENİ KURU TEMİZLEMECİ

    GİK'te dikkat çeken bir başka isim de İstanbul'dan siyasete atılan, Ermeni kökenli Türk vatandaşı, kuru temizlemeci Elmas Gırağos oldu.

    PARTİ YÖNETİMİNDE OLACAK 12 KİŞİ YARIN BELLİ OLACAK

    Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte 13 kişiden oluşan Başkanlık Divanı ise yarın belli olacak. 12 kişilik yönetici kadro yarın yapılacak seçimle netlik kazanacak. Parti yönetimi yarınki seçimin ardından Anıtkabir'e gidecek.

    Etiketler: iyi parti , Aytun Çıray
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