Kurucular Kurulu'nda Aytun Çıray da var Ermeni kuru temizlemeci de...

60 kişilik listede milletvekilleri Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok ile MHP eski Milletvekili Koray AYdın, Şefik Çirkin, Lütfü Türkkan, yine eski vekil ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz yer aldı.

Kurucular kurulu içinde en çok Milli Görüş çizgisinden gelen Necmettin Erbakan ile birlikte siyaset yapan iki isim de GİK'te dikkat çekti. Ersönmez Yarbay ve Kazım Ataoğlu da GİK'e girdi.

ERMENİ KURU TEMİZLEMECİ

GİK'te dikkat çeken bir başka isim de İstanbul'dan siyasete atılan, Ermeni kökenli Türk vatandaşı, kuru temizlemeci Elmas Gırağos oldu.

PARTİ YÖNETİMİNDE OLACAK 12 KİŞİ YARIN BELLİ OLACAK

Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte 13 kişiden oluşan Başkanlık Divanı ise yarın belli olacak. 12 kişilik yönetici kadro yarın yapılacak seçimle netlik kazanacak. Parti yönetimi yarınki seçimin ardından Anıtkabir'e gidecek.