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    Kurubük Koyu’nun kiralanmasından vazgeçildi; sevgi zinciri oluşturdular

    Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla) (DHA)
    13.01.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Datça ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kurubük Koyu’nun ihale yoluyla özel kişilere kiralama girişiminden vazgeçildi. Vali Yardımcısı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEV) Yönetim Kurulu üyesi Kamil Köten’in ihaleden vazgeçildiğine yönelik açıklaması, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında sevinçle karşılandı.

    MUÇEP tarafından Palamutbükü sahilinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yüzlerce kişi bir araya geldi. Yoğun katılım nedeniyle halkın kafeteryanın dışına taştığı toplantıda; Datça Belediyesi Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan ile Muğla Çevre Platformu Datça üyesi Mimar Faruk Şahin, Kurubük Koyu ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

    Kurubük Koyu’nun kiralanmasından vazgeçildi; sevgi zinciri oluşturdularMUÇEP Datça üyesi mimar Faruk Şahin, kıyı kullanımına esas olan ve kıyı şeridinden 100 metre içerideki alanların, kamu kurumları dışında tahsis, satış ya da kira konusu olamayacağını söyledi. MUÇEV’in bu konuda yetkisiz olduğunu ifade eden Şahin, "Bırakın başka alanları, Kurubük Koyu’nda kiralamaya hiç yetkilileri yok. Çünkü burası orman alanıdır. Datça Çevre Düzeni Planı ile koruma altındadır" dedi.

    Kurubük Koyu’nun kiralanmasından vazgeçildi; sevgi zinciri oluşturdular"BÖYLE BİR İHALE OLMAZ''

    MUÇEV’in açtığı kiralama ihalesinin Kıyı Kanunu’na anayasal haklara, 2014 Datça Çevre Düzeni Planı’na ve doğal sitlerin korunmasına ilişkin doğal koruma düzenine aykırı olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:
    "Bu ihalede yer belli değil. Sadece ’Kurubük’ ibaresi yer alıyor. Harita, koordinat yok. Sadece 6 metrekare büfe açıklaması var. Bu büfenin nereye yapılacağı bile belli değil. Oraya kaç şezlong kurulacağından ve nelerin yapılacağına kadar bir takım özel konuların ise ihaleyi kazanan kişilerle sözleşme sırasında görüşülerek belirleneceği belirtiliyor ki, böyle bir ihale olmaz. Dolayısıyla, yaptıkları her şey yanlıştır."

    Kurubük Koyu’nun kiralanmasından vazgeçildi; sevgi zinciri oluşturdularOLASI TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

    Gelecek yıllarda benzer kiralama taleplerinin gelebileceğine dikkat çeken Şahin, "Bugün olduğu gibi hepsine karşı çıkarsak, 1980’lerin Bodrum’u gibi kalan bir Datça’mız olabilir. Aksi halde; Bodrum nasıl ki 30-40 yıl içinde halkın sahilleri kullanamadığı, her yere izinle ve icazetle girilebilir bir hale geldiyse, Datça da önümdeki 10 yıl içinde böyle bir duruma gelir" dedi.

    Kurubük Koyu’nun kiralanmasından vazgeçildi; sevgi zinciri oluşturdularKonuşma sonrası yapılan açıklamada, Kurubük Koyu’nun kiralama ihalesinden vazgeçildiği duyuruldu. Bu karar alkışlarla karşılandı.

    MUÇEV açıklamasında, koyun kiralanmasından vazgeçildiğini duyururken, temizliğinin de vakıf tarafından yapılacağını bildirdi. Toplantıya katılanlar daha sonra hep birlikte Kurubük Koyu’na giderek, burada el ele verip 'sevgi zinciri' oluşturdu. ’Kıyılar halkındır kiralanamaz’ sloganı atan vatandaşlar, sadece Kurubük Koyu’nun değil, diğer tüm kıyı ve koyların da halkın elinden alınmaması için güç birliği yapacaklarını belirterek dağıldı.

    Kurubük Koyu’nun kiralanmasından vazgeçildi; sevgi zinciri oluşturdular

    Etiketler: Kamil Köten
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