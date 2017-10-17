Kuru incir ihracatı başladı

Aflatoksin riski nedeniyle mevyelerin yeteri kadar kurumadan ihraç edilmesini önlemek amacıyla başlatılan ilk yükleme tarihi uygulaması kapsamında gemiyle ilk sevkıyat 11 Ekim'de yapıldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, ilk gemi ile 6 bin 649 ton incir karşılığı 34 milyon 322 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Gönderilen kuru incir, Fransa, Almanya ve İtalya başta olmak üzere 54 ülkeye ulaştı.

Geçen yıl ilk gemiyle 5 bin 196 ton karşılığı 22 milyon 329 bin dolarlık kuru incir ihraç edildiği kaydedilen açıklamada, ilk ihracatta miktar bazında yüzde 28, değer bazında ise yüzde 54 artış yakalandığı belirtildi.

Birlik Başkanı Birol Celep, rakamların sektörün yüzünü güldürdüğünü, ürünün değerinin artmasının da ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu bildirdi.

Celep, şu ifadeleri kullandı:

"Türk incirinin en yüksek değerden ihraç edilmesi için çaba gösteriyoruz. Yapacağımız doğru hamlelerle Türk incirini daha katma değerli ihraç etmek için çalışıyoruz. Bu yıl 78 bin 200 ton ile tarihi bir rekoltemiz var. Bu rekolte kimsenin gözünü korkutmasın, panik olmadan bu rekolteyi ihraç edeceğiz. Hedefimiz 70 bin ton ihracat."

Türkiye, geçen yıl 63 bin 605 ton kuru incir ihracatı karşılığı 232 milyon 913 bin dolar döviz girdisi elde etmişti.